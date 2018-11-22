مدينة أمريكية تودع الشمس لأكثر من شهرين (صور)
أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة
لن تشرق الشمس على مدينة بارو بولاية ألاسكا الأمريكية حتى 23 يناير/ كانون الثاني من العام القادم وبذلك تكون قد غابت عنها الشمس لمدة 65 يوما منذ غروبها الأحد الماضي.
هذه المدينة التي يقطنها 4000 نسمة تقع في شمال الآسكا ، شهدت يوم الأحد الماضي آخر شروق وغروب للشمس خلال هذه الأيام ، حيث يُخيّم الليل هناك لمدة 65 يوماً خلال هذه الفترة من كل عام ، بعد انقضاء هذه المدة ، سوف تُعاود الشمس الشروق من جديد.
ويحاول سكان ألاسكا في الشتاء تعريض أنفسهم لأنوار اصطناعية ، ليوازنوا اوقات نومهم ويتجنبوا الارهاق والكآبة. ولكن بغض النظر عن التحديات التي تنتج عن فترات النور والظلام الطويلة، يوافق سكان او قاصدو هذه المناطق ان رؤية الشمس في منتصف الليل منظر لا يُنسى ابدا.
مصدر الصور :حساب @weatherchannel على تويتر
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