مدينة أمريكية تودع الشمس لأكثر من شهرين (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

لن تشرق الشمس على مدينة بارو بولاية ألاسكا الأمريكية حتى 23 يناير/ كانون الثاني من العام القادم وبذلك تكون قد غابت عنها الشمس لمدة 65 يوما منذ غروبها الأحد الماضي.

هذه المدينة التي يقطنها 4000 نسمة تقع في شمال الآسكا ، شهدت يوم الأحد الماضي آخر شروق وغروب للشمس خلال هذه الأيام ، حيث يُخيّم الليل هناك لمدة 65 يوماً خلال هذه الفترة من كل عام ، بعد انقضاء هذه المدة ، سوف تُعاود الشمس الشروق من جديد.

ويحاول سكان ألاسكا في الشتاء تعريض أنفسهم لأنوار اصطناعية ، ليوازنوا اوقات نومهم ويتجنبوا الارهاق والكآبة.‏ ولكن بغض النظر عن التحديات التي تنتج عن فترات النور والظلام الطويلة،‏ يوافق سكان او قاصدو هذه المناطق ان رؤية الشمس في منتصف الليل منظر لا يُنسى ابدا.

مصدر الصور :حساب @weatherchannel على تويتر

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