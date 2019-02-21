اكتشاف فضائي مثير.. "تلسكوب" يكشف أسراراً عن الكون

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

اكتشفت مجموعة مؤلفة من 200 عالم فلك من 18 دولة، مئات الآلاف من المجرات المجهولة عبر تلسكوب "لوفار" الذي يستخدم الموجات الردايوية التي ترصد الإشارات الصادرة عن الأجرام السماوية، وهو ما يعدّ اكتشافاً فضائياً مثيراً.

وإلى جانب ذلك، فإنّ العلماء استطاعوا التعرف على بعض أسرار الكون، مثل بيانات جديدة عن فيزياء الثقوب السوداء، وكيفية تطور مجموعات المجرات. وحصل ذلك من خلال "لوفار" الذي يقع مركزه الرئيسي في هولندا، ويديره معهد علم الفلك الهولندي، كما توجد محطات أخرى لهذا التلسكوب في ألمانيا وبريطانيا وفرنسا والسويد وبولندا وأيرلندا.

وفي هذا الإطار، أوضح الأستاذ في جامعة ليدن الهولندية، هوب روتغرينغ، أنّ هذا "الاكتشاف الجديد يساهم في معرفة أين توجد الثقوب السوداء في الكون"، مؤكداً أنّه "عند استعمال تلكسوب الموجات الراديوية، فإنّه سنجد انبعاثات من الثقوب السوداء ذات الكتلة الهائلة".

مصدر الصورة: تعبيرية - Dailymotion

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