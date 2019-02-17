قريباً.. سعيٌ روسي لإستخراج الثروات الباطنية من القمر!

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تسعى شركات روسية إلى إرسال عدّة رحلات فضائية غير مأهولة إلى القمر، وإرسال جهازٍ فضائي متعدد الإستخدام إلى القمر مخصص لنقل شحنات مختلفة، وذلك في الفترة الممتدة بين 2031 و 2035.

كذلك، فإنه من المقرر إطلاق عربة فضائية ثقيلة غير مأهولة "لوناخود"، لاستخراج الثروات الباطنية ووحدات ومعدات لبناء القاعدة القمرية الروسية، وذلك بناء لاقتراح مؤسسة "لافوتشكين" للصناعات الفضائية على مؤسسة "روس كوسموس" وأكاديمية العلوم الروسية.

وكان مدير عام شركة "روس كوسموس" الروسية دميتري روغوزين أعلن في وقتٍ سابق أنّ "روسيا تخطط في العام 2021، لإرسال جهاز الإنزال الفضائي "لونا-25"، إلى القمر. وفي العام 2023، سترسل الجهاز المداري "لونا-26"، وفي العام 2024 ستبعث جهاز الإنزال الفضائي "لونا-27".

وكشف أنّ "لونا-25"، سيبحث عن الجليد المائي في القطب الجنوبي للقمر، وسيختبر تكنولوجيا الهبوط السلس على سطحه". أمّا مهمة "لونا - 26"، فإنها تتلخص في رسم الخرائط ودراسة سطح القمر عن بعد، بينما "لونا-27" ستأخذ عينات من التربة في القطب الجنوبي للقمر لدراستها.

مصدر الصورة: Milanos

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