ارتفاع حصيلة انهيار المبنى في روسيا إلى 38 قتيلاً

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

ارتفعت حصيلة ضحايا انفجار الغاز الذي تسبب بانهيار مبنى سكني في منطقة الأورال في روسيا، ليلة رأس السنة إلى 38 قتيلاً، فيما تستمر عملية انتشال ضحايا من تحت الركام.

وقالت وزارة الحالات الطارئة، إن من بين القتلى ستة أطفال، وجرى إنقاذ عدد آخر من بين أنقاض المبنى الواقع في مدينة مانييتوغورسك في جبال الأورال، فيما بقي ثلاثة أشخاص في عداد المفقودين.

وأوضحت الوزارة أن فرق الانقاذ واجهت حرارة منخفضة وصلت إلى -27 درجة مئوية، وتمكنت من رفع ركام المبنى الذي يضم عشرة طوابق في المدينة الصناعية التي تبعد حوالى 1700 كلم شرق موسكو.

وقالت السلطات المحلية في موسكو، إنه سيبدأ الجمعة دفن ضحايا الانفجار.

وكان يسكن في المجمع المبني العام 1973 في الحقبة السوفياتية نحو 1100 شخص، بات العديد منهم بلا مأوى بعدما أتى الانفجار على 35 شقة سكنية.

والانفجارات المميتة التي يسببها الغاز تحصل بشكل متكرر في روسيا، والسبب قِدم البنية التحتية وتجاهل إجراءات السلامة.



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