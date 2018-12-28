روسيا تعد لإنشاء قاعدة عسكرية في فنزويلا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أفادت تقارير صحفية أن روسيا بدأت تعد لإنشاء قاعدة عسكرية في البحر الكاريبي يمكنها استضافة قاذفات نووية استراتيجية عملاقة.

وأوضحت التقارير الغربية والروسية أن جزيرة "أيلا لا أورشيلا" الفنزويلية ستكون مقرا لهذه القاعدة النووية، وأن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو لم يعترض على استضافة القاعدة الروسية.

وتقع الجزيرة على بعد نحو 200 كيلومتر إلى الشمال من العاصمة الفنزويلية كراكاس.

ونقلت صحيفة "نيزافيسيمايا غازيتا" عن مصادر روسية مطلعة أن موسكو تدرس فكرة "وجود عسكري طويل الأجل" لها في القارة الأمريكية الجنوبية من خلال إنشاء قاعدة جوية في فنزويلا.

وتأتي هذه التقارير بعد انتهاء المناورات العسكرية الروسية الفنزويلية المشتركة التي شاركت فيها قاذفتان روسيتان عملاقتان من طراز "تو 160" المعروفة لدى الناتو باسم "بلاك جاك" كانتا وصلتا إلى مطار سيمون بوليفار في كراكاس في وقت سابق من الشهر بالإضافة إلى طائرة نقل ثقيلة من طراز "أن-124" وطائرة "إيل-62" تابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية.

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