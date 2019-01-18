علماء يسعون إلى بناء "نفق" لفهم طبيعة الكون

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشف علماء الفيزياء في معجل هادرون التصادمي الكبير في سويسرا عن "نيتهم في إنشاء آلة بحث ضخمة لأبحاث الفيزياء الجزيئية، حيث قدموا مسودة لإنشاء نفق دائري بامتداد نحو 100 كيلومتر، بعضه أسفل بحيرة جنيف، يقوم مقام المعجل الحالي الذي يبلغ طوله 27 كيلومتراً فقط".

وبحسب الباحثين، فإنّ "تكلفة المشروع تقدّر بـ24 مليار يورو، والهدف منه فهم أكبر لطبيعة الكون المحيط بنا". ولفتوا إلى أنّ "النفق الجديد سيكون أكثر قوة، وسينتج تصادمات جزيئية أكثر بكثير من المعجل الحالي، الذي تمتلكه المنظمة الأوروبية للأبحاث النووية، والتي تعرف اختصاراً بالفرنسية سرن"، موضحين أنه "في حالة تنفيذ هذا المشروع، فسيبدأ عمله في مصادمة الإلكترونات والبوزيتونات خلال العشر سنوات المقبلة".

ويسعى علماء الفيزياء النووية في معجل "سرن" للبرهنة من خلال تجاربهم في المعجل العملاق على وجود جسيمات غير معروفة حتى الآن. كذلك، فإنّهم يسعون لجمع معلومات أساسية عن الثواني القليلة التي تبعت الانفجار العظيم، الذي يعتقد العلماء أنه كان بداية نشأة الكون في صورته الحالية، بالإضافة للكشف عن جسيمات يرجحون وجودها رغم أنها غير معروفة في الوقت الحالي.

وفي هذا الإطار، يقول ميشائيل بينيديكت، كبير معدي الدراسة، إنه "من الممكن تنفيذ مشروع المعجل في منطقة حوض جنيف، كما أنه من الممكن أيضاً استخدام المنشآت الحالية التابعة للمعجل الموجود بالفعل، كمعجلات تمهيدية".

(خريطة المشروع - fayerwayer)

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