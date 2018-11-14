بيع ماسة وردية نادرة بسعر خيالي في سويسرا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



قالت دار ( كريستيز ) للمزادات إن قطعة من الماس الوردي النادرة بيعت في جينيف بسويسرا بسعر قياسي بلغ 50 مليون دولار.

ويبلغ وزن الماسة 19 قيراطا وتم شراؤها من قبل العلامة التجارية الأمريكية الفاخرة ( هاري وينستون ) والتي تشتهر ببيع الساعات والمجوهرات وتنتمي لمجموعة سواتش السويسرية.

وكانت دار مزادات كريستيز أعلنت في وقت سابق أن الماسة المستطيلة الشكل هي أكبر ماسة وردية تطرح في مزاد على الإطلاق.

واستخرجت الماسة التي أطلق عليها اسم "الإرث الوردي" من منجم في جنوب إفريقيا قبل ما يقارب القرن.



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