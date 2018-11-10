في "ياقوتيا"..العثور على ألماسة كبيرة في منجم افتتحه بوتين

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

عثرت مجموعة من الخبراء في منجم فريخني مونسك في جمهورية ياقوتيا الروسية، على ألماسة كبيرة يقدّر عمرها بـ350 مليون سنة.

وأوضحت شركة "الروسا" الروسية للتنقيب وإنتاج الألماس أنّ "الألماسة المُكتشفة تزن 51.49 قيراطاً، وتبلغ مقاساتها x22x1523 ميليمتر، هي من النوع الكريستالي الشفاف، شكلها مستدير وتحمل 8 أوجه ويميل لونها إلى الأصفر بعض الشيء".

وفي السّياق، فقد أوضح مدير شركة "أوداتشنينسكي" لتعدين الألماس ألكسندر ماخراتشيف أنّ "هذه الألماسة تعد من الأحجار القيّمة على الرغم من التشققات الموجودة فيها"، معلناً عن "وجود خطة لدى الشركة لصنع ماسة أو ماستين بجودة عالية منها".

الجدير ذكره أن منجم فريخني مونسك اكتشف عام 1956. وفي شهر تشرين الأول الماضي، أطلق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عملية التنقيب عن الألماس بداخله، وذلك في إتصال عبر الفيديو من الكرملين مباشرة.

ومن المقرّر استخراج 3 ملايين طن من الخام سنوياً (1.8 مليون قيراط ألماس).

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