حزام للخصر يغنيكم عن الساعة الذكية.. إليكم مواصفاته

أخبار الآن| دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشفت شركة "فيلت" الكورية عن حزامها الذكي الجديد "ويلت" الذي يتتبع النشاط البدني، فضلاً عن قياسه محيط الخصر الخاص بالمستخدمين.

ويستخدم الحزام الجديد مجموعة من المستشعرات واتصال بلوتوث لإرسال البيانات المجمعة إلى جهاز محمول متصل مثل "Iphone"، فضلاً عن قدرته على إجراء الكشف عن السقوط على غرار ساعة "آبل".

ومع ذلك، فإنّ الحزام "ويلت" يتضمن ميزة جديدة وهي أنّه يطلب من مرتديه النهوض عند الجلوس طويلاً، كما أنه يدفعه لممارسة الرياضة.

ولفتت الشركة المصنعة إلى أنّ "ويلت يعطي أيضاً بيانات التمرين مع مقاسات الخصر، كما أنه لا يوجد قارئ تخطيط كهربائي ECG على غرار السلسلة الرابعة من آبل ووتش".

مصدر الصورة: cultofmac

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