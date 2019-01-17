اليابان: فندق يطردُ 243 روبوتاً ويوظف بشراً

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" أنّ "فندق هان نا الكائن في اليابان، أقدم على وقف استخدامه للربوتات، بعدما كان يطمح أن يكون أول فندقٍ تديره هذه الآلات في العالم".

وبحسب الصحيفة، فإنّ "الفندق كان يسعى نحو حلمه لكنّ قراراً إدارياً وضع هذا الحلم في مهبّ الريح، حيث تمّ طرد 243 روبوتاً مقابل إعادة توظيف بشر". ورأت إدارة الفندق أن "الروبوتات بحاجة إلى دعم بشري بسبب أخطائها المتكررة التي تسببها للزبائن"، كاشفة أنّ "أحد الزبائن عانى من الروبوت شوري، إذ عمد الاخير إلى إيقاظه طوال الليل".

ولفتت الصحيفة إلى أنّ "الفندق استعان في البداية بـ80 روبوتاً بسبب النقص في اليد العاملة في المنطقة، وذلك مع انطلاق العمل به في العام 2015"، موضحة أنّ "مهمة هذه الروبوتات كانت بسيطة كترتيب الحقائب وتحضير العصير أو جمع القمامة".

ووفقاً لـ"وول ستريت جورنال"، فإنّ "الترحيب العالمي بهؤلاء القادمين الجدد الى عالم العمل، دفع مالك الفندق إلى الرهان عليهم وعلى التكنولوجيا وذلك لاستقطاب المزيد من الزبائن. ومنذ تلك اللحظة، بدأت المشاكل في الفندق، إذ بات الموظفون مضطرون إلى شحن الروبوتات بالطاقة بشكلٍ كبير، كما أنّ روبوتات الإستقبال فشلت في الرد على جميع أسئلة الزبائن".

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