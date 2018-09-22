إنتشار الروبوتات القاتلة في السوق السوداء يرعب البشرية

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة -



في قصة كلاسيكية بعنوان The Machine Stops، يضعنا الكاتب الإنكليزي "فورستر" أمام سيناريو مستقبلي مخيف، تصبح الآلات فيه هي المتحكمة بكل شيء، وأقوى من البشر. فهل ستتحول القصة الخيالية التي خرجت إلى النور لأول مرة عام 1909 إلى حقيقة قريبا؟

حذر مهندس الكمبيوتر الدكتور "سوبهاش كاك" من أن الأجزاء اللازمة لتجميع الروبوتات القاتلة يمكن أن يتم تجميعها بسهولة من قبل العصابات الإجرامية والإرهابيين وطرحها في السوق السوداء، وقال الدكتور "سوبهاش" إن "الروبوتات ستكون متاحة للشراء من قبل العصابات والمنظمات الإرهابية، لتكون جاهزة لتنفيذ عمليات القتل الجماعي بناء على تعليمات يتم إدخالها إلى أنظمتها"..



وأضاف "إن تكنولوجيا الروبوتات القاتلة باتت موجودة بالفعل حاليا، وسيكون بمقدور الجهات الإجرامية، إنتاج هذه القطع أو شرائها من السوق السوداء، قبل تنفيذ مخططاتها دون إمكانية تتبعها من قبل السلطات المختصة"، وتأتي تصريحات الدكتور "سوبهاش"، وسط جدل محموم حول إمكانية استخدام الروبوتات القاتلة من قبل الدول في ساحات المعارك.

يذكر بأن الدول الكبرى بما في ذلك الولايات المتحدة وروسيا عارضت توقيع معاهدة لحظر استخدام الروبوتات القاتلة، بحسب صحيفة "دايلي ستار" البريطانية..

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