شاهد أول قطعة لحم "مطبوعة" بالتقنية ثلاثية الأبعاد

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

نصبت تقنية الطباعة ثلاثية الابعاد جسرا راسخا بين الصورة والواقع، ومكنت البشر في فنون وصناعات شتى من قطع مسافات واسعة لإيجاد حلول عملية ومتقدمة لكثير من إحتياجاتنا.

وفي خطوة تمثل ثورة في عالمي الغذاء والتكنولوجيا، قام عالم بـ"طباعة" شريحة من اللحم النباتي ثلاثية الأبعاد، قابلة للأكل. وتتكون شريحة اللحم أو الدجاج النباتي، من مسحوق البروتين المستخلص من الأرز أو البازلاء مع أعشاب بحرية.

وقام العالم الإيطالي غويسيبي سيونتي، بتصميم برنامج خاص يمكّنه من تحويل المكونات إلى "لحم"، وذلك عبر برنامج كمبيوتر للتصميم. ويتم وضع المكونات في آلة باستخدام حقنة، لتمنحها الشكل القريب من شكل شريحة اللحم الحقيقية.

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ويمكن للآلة إنتاج ما يقرب من ربع رطل من "شرائح اللحم" النيئة في أقل من ساعة، كما تقوم بطباعة "دجاج ليفي نباتي". ويعرض العالم الإيطالي طعامه المطبوع بمطعم في مدينة برشلونة الإسبانية، لكنه يقول إنه لا يزال أمامه الكثير من العمل لتحسين شكل الطعام، حسب ما ذكر موقع "صن" البريطاني.

وأضاف: "إن طعم النماذج الأولية جيد، لكنه لا يحاكي طعم اللحم الحيواني حتى الآن. ومع ذلك فإن هذا لا يقلقني، لأن تقنيات تقليد طعم اللحم الحيواني قد تم تطويرها بالفعل في السنوات الأخيرة، في حين كان التحدي الرئيسي بالنسبة لي هو الحصول على تناسق وملمس يشبه اللحم الحيواني، وهو الأمر الذي لم يُخترع بعد". وأشار إلى أن مكونات الطعام كلها طبيعية، فهي نباتية وغير معدلة وراثيا.

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مصدر الصور: موقع صحيفة "ذا صن" البريطانية