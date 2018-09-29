البضائع قد تسبق البشر بركوب الـ"هايبرلوب" (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

يبدو أننا على أعتاب نقلة محورية في مجال السرعة وتقنيات النقل، تشبه تلك التي شهدتها البشرية إبان دخول الطائرات حيز التشغيل لتنقل البشر والبضائع بسرعة لم يُسمع بها إلا في الأساطير والحكايات.

ملامح هذا التحول ظهرت منذ تم الحديث لأول مرة عن مشروع القطار فائق السرعة "هايبرلوب" والذي يفوق بسرعته سرعة الطائرات التجارية إلا أنه لا يطير.. وهذا ما أثار شهية شركة تعمل في مجال التطوير التقني، لتوظيف تقنية النقل فائق السرعة لإيصال البضائع لوجهاتها المتعددة بوقت قياسي وهذا ما سيضمن لها تفوقا استثنائيا عند الحديث عن المنافسة في الخدمة الأمثل، لناحية سرعة الإستجابة وتخفيف الإزدحام على الطرق السريعة، وتوفير أجود البضائع بأسعار أقل.

علاوة على دعم النظام الجديد للبيئة وحفاظه عليها وفقا للإعلان الترويجي الذي طرحته الشركة في مواقع التواصل الإجتماعي. وفقا لموقع صحيفة "دايلي ستار".

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شركة ماغ-واي صاحبة المشروع ومقرها المملكة المتحدة، تسعى لتكون الاولى في بتشغيل هذه التقنية وخلق تحول جذري بالسوق في غضون ثلاث سنوات.

وقد تسبق البشر بالإستفادة من مبدأ "الهايبرلوب" الذي أطلقة المخترع الأمريكي "إيلون موسك" لنقل البقالة في العربات على مسار كهرومغناطيسي بسرعة 40 ميلا في الساعة خلال المرحلة التجريبية من المشروع.

ويقدر الخبراء استطاعة النظام الذي تم إعداده بنفقين متجاورين في اتجاهين متعاكسين بنقل حوالي 12 مليون عربة أسبوعياً.

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