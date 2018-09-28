وكالة الفضاء اليابانية تنشر لقطات فريدة من سطح كوكب جديد

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة



نشرت وكالة الأنباء اليابانية مجموعة من الصور الفريدة التى التقطتها عبر روبوتها على سطح كوكب ريوجو الذي يبعد عن الأرض حوالي 270 مليون كيلومتر، ويعتبر هذا إنجازا بارزا في استكشاف الفضاء..

وريوجو هو جرم قريب من الأرض ويحتمل أن يكون جرم كامن مخاطر من كويكبات أبولو، له قطر يبلغ 1 كيلومتر (0.62 ميل) تقريباً وهو جرم داكن من أنواع الكويكبات الطيفية النادرة «سي جي» (Cg) مع خواص كلاً من الكويكب نوع "سي" والكويكب نوع "جي"..

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