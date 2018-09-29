جديد فيسبوك "نظارة "Oculus Quest" للواقع الافتراضي" بـ300$

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

كتقنية واقع افتراضي منفصلة بعيدة عن الأسلاك والارتباط في الحاسوب كشفت فيسبوك في مؤتمر المطورين بالأمس عن نظارة Oculus Quest والتي تعتبر عرض في اتجاه تغيير تقنية الواقع الافتراضي للألعاب بإحداث إضافات وتطورات جديدة.

وتكمن خصائص النظارة الجديدة في تفاصيلها وميزاتها الداخلية، فالنظرة الأولى يبدو التشابه كبير بينها وبين Oculus Rift والفرق غير ملاحظ، فهي تستخدم أذرع تحكم مثل Rift لكن فالحقيقة هنالك 4 مجسات على نظارة Quest وتوفر ستة درجات من حرية الحركة، والتي تسمح بتتبع موضع الرأس بدلاً من الدوران فقط، والتي تمكن المستخدم من الحركة وليس فقط النظر حوله من نفس المكان.

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وتوفر Quest هذه الخاصية دون الحاجة لمستشعرات أخرى على نطاق الغرفة، حيث تحتاج النظارات الأخرى توفر مثل تلك المستشعرات لتقديم خاصية درجات الحركة الستة، وصرح مدير الواقع الافتراضي في فيسبوك هوجو بارا على أن Quest تستخدم خوارزميات وعمليات محوسبة لتعقب تموضع المستخدم بالتوافق مع الوقت الحقيقي دون الحاجة لأي من المستشعرات الخارجية.

وسوف تتوفر نظارة Oculus الجديدة في الربيع القادم حسب ما أعلنت فيسبوك، بالإضافة أن سعرها سيكون أعلى من نظارة Oculus Go البالغ 199$ وقريب من Rift بسعر 399$، وتسعى فيسبوك عبر هذه التقنية المنفصلة بحد ذاتها في Quest دون الاعتماد على أجهزة الحاسوب والأسلاك، لتوسيع رقعة مستخدمي أجهزة الواقع لافتراضي والوصول لطموح مديرها التنفيذي لمليار مستخدم في الفترة القادمة.

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