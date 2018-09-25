مزايا نظام MacOS Mojave على أجهزة آبل

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

يضم نظام تشغيل Mojave من شركة آبل Apple مجموعة مميزات جديدة، وخدمات تجعله مميزاً عن الأنظمة السابقة، وكانت آبل Apple أعلنت عن النظام الجديد ضمن فعاليات المؤتمر العالمي للمطورين 2018، الذي لاقى أصداء إيجابية لدى جمهور مستخدمي منتجات الشركة المميزة.

فيما يلي أهم 12 سمة لنظام التشغيل الجديد، وفق ما عدده موقع CNET الأميركي:

1- النمط الداكن.. الألوان الغامقة توحي بالغموض

Apple.com: نظام تشغيل MacOS Mojava

يتيح نظام التشغيل MacOS High Sierra الحالي تشغيل النمط الداكن لشريط القوائم وتفضيلات Dock، لكنه يترك كثيراً من المساحات المعروضة بالألوان الساطعة بين الحواف العليا والسفلى لشاشة Mac.

ويستعرض الإصدار شاشة سطح المكتب داكنةً بالكامل، بما في ذلك خلفية سطح المكتب والتطبيقات الموجودة عليه.

وخلال العرض التقديمي في مؤتمر آبل العالمي للمطورين، أتاح النمط الداكن ظهور الصور في تطبيق Photos الخاص بعرض الصور. حتى إن نافذة Xcode بدت رائعة في النمط الداكن.

2- سطح مكتب ديناميكي.. تتغير الصحراء مع تغيّر مواقع الشمس

يمكن استغلال سطح المكتب الديناميكي استغلالاً أمثل مع النمط الداكن، وهو في الحقيقة لا يحمل فائدة أكثر من كونه عرضاً من أجل المظهر الذي يظهر عليه سطح المكتب، ولكن يا له من مظهر!

يغير سطح المكتب الديناميكي إضاءة خلفية الشاشة الخاصة بك خلال ساعات اليوم، ليعطيك صورة الصحراء التي يتيحها نظام Mojave بضوء صباحي دافئ، فيما يعطيك نفس الخلفية في الظهيرة بإضاءة ساطعة، وفي المساء يمكنك الاستمتاع بالضوء الليلي الرائع.

3- ميزة Stacks.. رتِّب ملفاتك وأفكارَك

هل تشعر بالذنب من بعثرة ملفاتك على سطح المكتب الجميل لـ Mac؟ هل هناك الكثير من الأيقونات؟ إذا كانت طريقة تنظيم الملفات الخاصة بك غير مثالية، سوف يجعلك Mojave تشعر أنه يقدم لك خدمة تنظيف لسطح المكتب، وتنظيماً للملفات بطريقة تجعلك تتخلص من هذه الفوضى، فينظمها لك، ويجمعها في مجموعات مرتبة وصغيرة.

تدمع ميزة Stacks الأيقونات المتناثرة فوق سطح المكتب، وتضعها في مجموعات تشبه الأكوام. يمكنك تنظيم أكوامك بتصنيفات حسب نوعية الملف، والتاريخ، والوسوم، وأكثر من ذلك.

ويمكنك عرض كومة محددة لتعثر على أحد الملفات داخلها، بل يمكنك أيضاً فرز كومة بسرعة لتحديد موقع ملف، ثم سحبه إلى تطبيق آخر أو إضافته ضمن ملحقات رسالة بريد إلكتروني.

4- عرض Gallery View يصلح لميزة Finder

بدت ميزة Finder أنها لا تملك سوى 4 أساليب عرض على الدوام، وهي: Icons، وList، وColumns، وCover Flow. غير أن Mojave يضيف أسلوب عرض خامساً في شكل Gallery.

إذ يبدو هذا الأسلوب ذا فائدة، خاصة مع استعراض الصور عبر ميزة Finder؛ لأن لوحة المعاينة تظهر البيانات الوصفية للملف، وتقدم خيارات مخصصة سريعة للإجراءات التي تسمح لك مثلاً بتدوير الصورة من دون الحاجة إلى سحبها إلى تطبيق Photo، واستحداث ملف PDF، أو إضافة علامة مائية.

5- استخدام أكبر لأدوات Markup

يضيف Mojave أدوات Makeup إلى ميزة Finder، وأداة Quick Look، ولقطات الشاشة؛ ما يسهل التوقيع على ملف PDF، أو إضافة نص إلى أي صورة أو لقطة شاشة.

6- أداة جديدة للقطات الشاشة

يقدم الإصدار الجديد Mojave أداةً جديدة لتصوير شاشتك، بنفس الطريقة التي تسير بها لقطات الشاشة في إصدار iOS 11 ، المخصص لهواتف آيفون iPhone. تمنحك لقطات الشاشة في Mojave معاينة فورية سريعة لإضافة النصوص، وتمنحك أيضاً مزيداً من خيارات المشاركة.

يوجد أيضاً إمكانات جديدة لتسجيل فيديو لأجزاء من المهام التي تؤديها على شاشتك.

7- أخيراً، أيقونات المفضلة تضاف إلى Safari!

في نهاية الجزء المخصص لتقديم الإصدار MacOS Mojave من مؤتمر آبل Apple العالمي للمطورين، ذكر نائب رئيس الشركة لهندسة البرمجيات كريغ فيديرجي، أن الأيقونات المفضلة ستضاف أخيراً إلى Safari.

8- 4 تطبيقات في iOS يمكن نقلها إلى أجهزة Mac

نفى فيديرجي بشدة رغبة آبل دمج iOS وMacOS، لكنه قال إن آبل تبدأ في مشروع يستمر لسنوات عديدة، من أجل تسهيل نقل تطبيقات من هواتف آيفون إلى أجهزة Mac.

ومن أجل تقديم دليل على هذا المبدأ، أضافت آبل 4 من أهم التطبيقات التي تميز iOS في إصدار MacOS Mojave، وهي: News، وStocks، وVoice Memos، وHome.

9- مكالمات جماعية عبر FaceTime

يمكن الآن استخدام FaceTime لتنظيم احتفال جماعي عبر مكالمات الفيديو، إذ يمكن انضمام ما يصل إلى 32 شخصاً إلى مكالمة FaceTime واحدة.

10- ميزة الاستمرارية في الكاميرا

يقدم الإصدار Mojave ميزة الاستمرارية في الكاميرا. تتيح لك هذه الميزة التقاط صورة أو إجراء مسح ضوئي على مستند، وإضافتها على الفور إلى مستند في جهاز Mac الخاص بك.

شغل تطبيق المسح الضوئي أو التقاط الصورة على جهاز Mac، والتقط الصورة أو نفِّذ المسح الضوئي عبر هاتف آيفون، وستجد أن الصورة أو المسح الضوئي سيضاف إلى المستند على جهاز Mac.

يبدو هذا أسرع من خاصية AirDrop، التي ليست وسيلة بطيئة لنقل الصور والملفات من آيفون إلى أجهزة Mac.

11- تحسينات تتعلق بالأمان

لا يمكن مشاهدة عرض تقديمي تقني في عام 2018، من دون ذكر الخصوصية والأمان.

لم يُذكر Safari كثيراً خلال العرض التقديمي، لكن آبل قالت إن Mojave سوف يحظر تعقب الإعلانات على Safari، الذي يسمح لإعلانات الأحذية -على سبيل المثال- أن تظهر أمامك في كل موقع تتصفحه؛ لأنك قضيت 30 ثانية في تفحص حذاء رياضي خلال راحة الغداء.

سوف يصعب Mojave أيضاً على الشركات تحديد جهاز Mac الخاص بك، استناداً إلى تعريف التكوين والخطوط والمكونات الإضافية التي نصّبتها على الجهاز. تريد آبل أن تجعل جهاز ماك يبدو مثل أي جهاز آخر.

فضلاً عن أن Mojave سوف يجبر التطبيقات على طلب إذن قبل استخدام الكاميرا والميكروفون الخاص بجهاز Mac، مثلما يحدث بالفعل مع تحديد الموقع، وجهات الاتصال والصور.

سوف تمتد طلبات الإذن بالدخول في Mojave لتضمّ قاعدة البيانات الخاصة بالبريد الإلكتروني، ومحفوظات الرسائل، وبيانات Safari، والنسخ الاحتياطية لخاصية Time Machine، وiTunes، والنسخ الاحتياطية من الجهاز، والمواقع، وخاصية Locations وخاصية Routines، ونظام كوكيز.

12- إعادة تصميم متجر Mac AppStore

يرتدي Mac App Store حُلّة جديدة مع Mojave. وتساعد الصفحات الجديدة -اكتشف (Discover)، وابتكر (Create)، واعمل (Work)، والعب (Play)- في الوصول إلى ما تريد.

ويبدو أن التطبيقات التي طال انتظارها تشق طريقها نحو Mac App Store المُعاد تصميمه، بما فيها Microsoft Office 365، و Lightroom التي تطورها Adobe، وأيضاً محرر النصوص BBEdit من شركة BareBones.

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