هل يعد "iPhone 7" أفضل من إصادارات آيفون الجديدة؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

جوال "آيفون إكس" الذي طال انتظاره، أصبح بمقدور عملاء "آبل" وضع يدهم علىيه مع طرح الجهاز في منافذ البيع يوم الجمعة الفائت، في جميع أنحاء العالم. وتزامنًا مع بدء تسليم طلبيات الحجز المسبق.

مئات الأشخاص ممن تملكهم شغف اقتناء الجوال الجديد اصطفوا خارج متجر "آبل" في مدينة سيدني، التي أصبح من المعتاد أن تشهد تدفق محبي "آيفون" من كل حدب وصوب قبل أيام من طرح النسخة الجديدة لحجز مرتبة متقدمة في الصفوف.

ومن الملاحظ هذا العام، أن جوالي "آيفون 8" و"آيفون 8 بلس" كانا أقل إثارة بالنسبة للعملاء إذ لم يحققا الإقبال المعهود على متاجر "آبل" عند الطرح.

أما فيما يخص هاتف "آي فون 7"، فعلى الرغم من مرور جيلين علىيه، إلا أنه لا يزال هاتفاً مميزاً، يقف صامداً في وجه الإصدارات الحديثة مثل "إكس إس" و"إكس إس ماكس" وإكس آر"، بل قد يكون الخيار الأفضل لأي مستخدم متشبث بهواتف أبل القديمة ذات أداء عالي.

نستعرض فيما يلي 8 أسباب تجعلك تفضل شراء "آي فون 7" على إصدارات أبل الثلاثة الجديدة، بحسب ما ورد في موقع بيزنس إنسايدر:

1- السعر

ليس باهظاً، فهاتف "آي فون 7" الآن أقل من 450 دولاراً

وبالمقارنة، أقل بـ:

300 دولار من بدء أسعار "iPhone XR".

550 دولاراً من بدء أسعار "iPhone XS".

650 دولاراً من بدء أسعار "iPhone XS Max".



2- نفس تجربة آي أو إس 12

بفضل دعم "آي أو إس 12" للهاتف، يحصل على نفس المميزات من ضمنها تحسين الأداء والسرعة وغيرها من المميزات.



3- أخف وأنحف

وزن وسمك "iPhone 7”: 138 غرام و7.1 ملم

وزن وسمك "iPhone XS": 177 غرام و7.7 ملم

وزن وسمك "iPhone XS Max": 2018 غرام و7.7 ملم

وزن وسمك "iPhone XR": 194 غرام و8.3 ملم



وبالأرقام السالف ذكرها، "آي فون 7" أخف وأنحف من جميع الموديلات الثلاثة الحديثة.

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4- زر الهوم وبصمة الإصبع

لمن هم ليسوا على استعداد للتكيف مع فيس آي دي في هواتف أبل الجديدة، يعتبر "آي فون 7" أفضل طراز قديم، إذ يتضمن زر الهوم ومستشعر البصمة "تاتش آي دي".



5- كاميرا جيدة

بخلاف مزايا كاميرا الهواتف الجديدة مثل "HDR، إلا أن "آي فون 7" لا تزال كاميرته تلتقط صوراً جيدة، والنسخة الأكبر "بلس" يتضمن كاميرا مزدوجة العدسات وميزة تقريب 2X.



6- شاشة أوضح من "إكس آر"

دقة وضوح شاشة "إكس آر": 828×1792 بكسل

دقة وضوح شاشة "7 بلس": 1080×1920 بكسل

دقة وضوح شاشة "7": 750×1334 بكسل



وبالتالي، فإن دقة "7" قريبة من "إكس آر"، بينما الأخير أقل دقة من "7 بلس".



7- ميزة "3D Touch"

هاتف "إكس آر" لا يدعم تقنية اللمس ثلاثية الأبعاد "ثري دي تاتش"، في المقابل هاتف "7" يدعم هذه الميزة.



8- أداء ممتاز

على الرغم من أن "آي فون 7" يعمل برقاقة "A10"، إلا أن أبل أقرت بأن الرقاقة لا تزال من الطراز الأول المتوافقة مع المعايير، والتي تقدم أداء رائعاً.

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