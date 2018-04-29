تعرف على"كريسبر" أحدث تقنية لعلاج ارتفاع الكوليسترول

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

توصلت دراسة أمريكية حديثة، أجراها باحثون بجامعة " ديوك الأمريكية" الى أنه يمكن إستخدام تقنية "كريسبر- كاس 9"، لإصلاح العيوب الجينية، أداةً لعلاج ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم.

والكوليسترول هو مادة شمعية لزجة شبه دهنية، بيضاء اللون، موجودة في الدم وجميع أجزاء الجسم، ويحتاجها لتأدية وظائفه.

ولكن الكثير منه في الدم، أو ارتفاع النوع السيئ أكثر مما ينبغي، يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة، حيث أنه يقوم بغلق شرايين الدم، ويؤدي إلي الإصابة بأمراض القلب والجلطات.

واستعان الباحثون بتقنية "كريسبر- كاس 9" لتعديل الجينات، وهي تقنية تعديل جيني ثورية، بإمكانها تعديل أي منطقة من مناطق الجينوم، لأي نوع من الكائنات بإحكام ودقة عاليتين، دون الإضرار بغيرها من الجينات.

واستخدم الفريق هذه التقنية لإيقاف عمل جين ينظم مستويات الكوليسترول لدى فئران بالغة، ما يؤدي إلى انخفاض مستويات الكوليسترول في الدم.

وأوضح الباحثون أن التقنية نجحت في إسكات جين يسمى (Pcsk9) الذي ينظم مستويات الكوليسترول في الدم، في الوقت الذي يتم فيه حاليًا تطوير العديد من الأدوية لعلاج ارتفاع الكوليسترول وأمراض القلب والأوعية الدموية، عن طريق منع نشاط هذا الجين.

ولا تزال التطبيقات الطبية التي تعتمد على تقنية "كريسبر- كاس 9" في مراحلها الأولى، حيث تم اكتشافها وتعريفها في شكلها الحالي عام 2012.

ومنذ 2012، جرت محاولات عدة لاستخدام هذه التقنية لإصلاح العيوب الجينية، منها البحوث التي قامت بها فرق في الصين عام 2015، لإصلاح العيوب الجينية التي تسبب أمراض الدم.

ولكن تلك البحوث لم تتمكن من إصلاح كافة الخلايا المصابة، ولذلك كانت الأجنة التي عولجت عبارة عن خليط من الخلايا المريضة والسليمة، كما أدت تلك البحوث إلى حصول طفرات في التسلسل الجيني.

وفي أبريل 2017، استخدم فريق بحث دولي من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، هذه التقنية لتعديل جينات لأجنة بشرية، بهدف تصحيح طفرة مسببة للأمراض، ما يحول دون انتقال مرض قلبي مميت، وتوريثه إلى الأجيال المقبلة.

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