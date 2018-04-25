واتساب يحدد فئات عمرية لا يمكنها التراسل الفوري

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

في خطوة جديدة تصب في إطار حماية المستخدمين وخصوصياتهم، وضع تطبيق التراسل الفوري الشهير واتساب شرطاً جديداً على سكان أوروبا حصراً دون منطقة الشرق الأوسط أو بقية أنحاء العالم.

فقد رفع واتساب الحد الأدنى لعمر مستخدميه من 13 إلى 16 عاماً، بحسب ما أفادت وكالة رويترز سعياً للالتزام بقواعد خصوصية البيانات الجديدة، التي تدخل حيز التنفيذ في آيار/مايو المقبل.

وسيطلب واتساب المملوك لشركة فيسبوك من المستخدمين الأوروبيين تأكيد أن أعمارهم لا تقل عن 16 عامًا، عندما يُطلب منهم قبول شروط الخدمة الجديدة وسياسة الخصوصية المحدثة في الأسابيع المقبلة.

وليس من الواضح كيف ستتحقق الشركة من إجابات المستخدمين، بالنظر إلى البيانات المحدودة المطلوبة والمحتفظ بها من قبل الخدمة.

وقال واتساب الذي وصل عدد مستخدميه إلى 1.5 مليار مستخدم في شهر يناير الماضي، إنه لن يطلب أي حقوق جديدة لجمع المعلومات الشخصية في الاتفاقية.

وتتضمن التغييرات الأخرى التي أعلن عنها واتساب تمكين المستخدمين من تنزيل تقرير يفصّل البيانات التي يحتفظ بها التطبيق عنهم، مثل صانع الجهاز الذي يستخدمونه وطرازه وجهات الاتصال والمجموعات وأية أرقام محظورة.

معنا من دبي جمال مرقه خبير معلوماتية

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