العثور على "الحوت الأسود ذو المنقار" الغامض في اليابان

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (marine mammal science journal)

أكدت الإختبارات الجينية وجود الحوت ذو المنقار النادر الذي رآه الصيادون اليابانيون يطوف في شمال المحيط الهادئ، وأظهرت البحوث أن الحيتان السوداء ذات الرؤوس المنتفخة والمناقير والتي تشبه خنزير البحر ليست من أصناف الحيتان الشائعة ذات المنقار والرمادية اللون.



وحلل الباحثون اليابانيون عينات من 3 حيتان سوداء ذات مناقير والتي جرفتها الامواج الى الساحل الشمالي من هوكاديو التي تقع في شمال اليابان وكتبوا عنها بحثا في عام 2013، واستطاع هذا التحدي إيجاد ما يكفي من العينات من منطقة أوسع للفحص من مطابقة العينات الجينية، وتمكن الباحث فيليب موران وفريقه من كشف خمسة حيتان أخرى وجدت كلها في ولاية الاسكا مطابقة للأنواع الموجودة في اليابان.

ويشير الدكتور فيليب الى " أنه نوع نادر جداً، وهذا ما يذكرنا أن علينا أن نعرف المزيد عن المحيط وسكانه"، ويصل طول أكبر أنواع الحيتان ذوات المناقير الى 40 قدم ويستطيع أن يصمد تحت الماء لمدة 90 دقيقة بحثا عن الحبار في المياه العميقة، وأوضح موران أنه من الصعب مشاهدة هذه الحيتان لأنها لا تقضي الكثير من الوقت على السطح وتسافر في مجوعات صغيرة وتذوب في محيطها.

وكان الصيادون اليابانيون قد أكدوا في وقت سابق انهم شاهدوا “الحوت الأسود ذو المنقار”، وأطلقوا عليه اسم “كاراسو” karasu ويعني الغرب (باللغة اليابانية)، وتابع مورين الذي يعمل في مركز أبحاث الثروة السمكية جنوب غرب نوا NOAA’s في سان دييغو San Diego أن “الباحثين اليابانيين أعلنوا أنهم عثروا على نوع جديد من الحيتان من خلال ثلاث عينات جمعوها من مكان واحد، ولكن هذا البحث لم يكن كافيا نوعا ما".

وأشار ريدغواي “نحن نعرف انه لم يكن حوتا من منطقتنا”، ولا يُعرف سوى القليل عن مجموعة الأنواع الجديدة، على الرغم من أن حوت “جزيرة سانت جورج” St. George Island أعطى فكرة عنها، فقد كان يمتلك ندوبا من أسماك القرش التي تعيش في المياه الإستوائية على لحمه. وأكد مورين أن العلماء اليوم لديهم أسئلة أكثر من الأجوبة حول الأنواع الجديدة والتي يبلغ حجمها ثلثي الحوت الرمادي المعروف. وقال: “من الصعب رؤيتها، خصوصا وأنها تعيش في مياه ليست هادئة تماما”، مضيفا أن “الأبحاث الصوتيه يمكن أن تساعد في العثور عليها، حتى يتمكن العلماء من دراستها”، وتابع ان “العلماء اليابانيون اطلقوا عملية رسمية للبحث عن هذه الحيتان، والتي تشمل إعطاء الحوت إسم معروف رسميا، وتحديد قياساته بشكل رسمي وأوجه االإختلاف بينه وبين الحيتان ذات المناقير الاخرى”.



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