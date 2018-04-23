"آيفون" تستعد لإطلاق هاتفها الجديد.. رغم خيبة الأمل

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

في سابقة من نوعها انخفضت أسهم شركة "أبل" أكثر من 4% وسط توقعات بتراجع مبيعات هواتف "آيفون" في الربع السنوي الثاني من 2018، حيث خفضت شركة الاستثمارات المصرفية والخدمات المالية "مورغان ستانلي" تقديراتها من 40.5 إلى 34 مليون جهاز..

واستشهدت المديرة الإدارية بشركة الاستثمارات "كاتي هوبرتي" بالبيانات التي حصلت عليها من موردي أبل والبيانات التي تعد أضعف من المتوقع القادمة من الصين، وأشارت إلى أن "الحصة السوقية لشركة أبل من الهواتف الذكية انخفضت في الصين خلال هذا العام".. وفق (موقع البوابة العربية للأخبار التقنية)..

ومن المتوقع أن تشهد مبيعات أجهزة "آيفون" بعد الربع الثاني، ارتفاعا كبيرا بمجرد إصدار أبل لتشكيلة أجهزتها الجديدة لعام 2018، وتشير التقارير الصحفية إلى أن تكلفة نموذج هاتف "آيفون" المزود بشاشة كريستال سائل LCD ستكون أقل من المتوقع بكثير، وأوضحت المعلومات الصادرة عن محلل شركة "كي جي آي سيكيوريتي" مينغ تشي كو أن تكلفة الهاتف قد تصل إلى 550 دولار أميركي، في حين قد تبلغ كُلفة النموذج الذي يدعم شريحة اتصال مزدوجة ما بين 650 و 750 دولار أمريكي.

ووفقا للشائعات فإن الشركة تستعد لإطلاق جهاز "آي فون إكس برو" المتضمن شاشة من نوع أوليد بقياس 6.5 إنش، بالإضافة إلى جهاز "آي فون إكس" بشاشة من قياس 5.8 إنش تمت ترقيته، كما أن المعلومات تفيد بأن شركة أبل سوف تقدم في وقت لاحق من هذا العام جهاز آي فون بشاشة من نوع LCD وبقياس 6.1 إنش.

أما بخصوص السعر، فتشير التقارير الصحفية إلى أن تكلفة نموذج هاتف "آيفون" المزود بشاشة كريستال سائل LCD ستكون أقل من المتوقع بكثير..

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