سوار ذكي يتصل بالشرطة تلقائيا إذا كنت في خطر

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (ديلي ميل)

تشير الإحصائيات التابعة لهيئة الأمم المتحدة أن نسبة إبلاغ الشرطة عن جرائم الإغتصاب حالة واحدة من كل 10 حالات حول العالم، وأن جميع الدول بلا إستثناء تعاني النساء فيها من شكل من أشكال الإساءة الجنسية، وتفاديا لهكذا مواقف، قامت باحثة في جامعة الآباما الأمريكية بإبتكار وسيلة ذكية لمواجهة التحرش الجنسي او اي هجوم ، حيث طورت سوارا ذكيا يمكنه تنبيه الشرطة دون الضغط على الزر إذا ما تعرض من يرتديه لهجوم من خلال مراقبة العلامات الحيوية للشخص الذي يرتديه و إلتقاط التغيرات التي تشير إلى تعرضه للهجوم.

ويطلق السوار الذكي الذي يقدر ثمنه بـ 40 دولارا، ولا يزال في مرحلة النموذج الأولي تنبيهات قائمة محددة سلفا من الاتصالات والشرطة إذا شعر أن مرتديه يتعرض للأذى، كما يصدر إنذارا عاليا ، وهو مجهز بأضواء حمراء مبهرة تهدف إلى تخويف المهاجم أو الحصول على إنتباه الآخرين في المنطقة المجاورة.

يأمل فريق البحث الذي تترأسه طالبة الماجستير " أيون باتيل "مع الأستاذ المشارك الدكتور" رجب حسن " الذي قام بتوجيه الباحثة في أن يمنع الجهاز الجديد الهجمات الجنسية التي تعتبر شائعة في حرم الجامعات مثل غيرها من الأماكن، وفقا لصحيفة دايلي ميل البريطانية.

ويضم السوار، أجهزة إستشعار مرتبطة بنظام تحديد المواقع العالمي وأجهزة أخرى، كما يتصل بهاتف مرتديه عبر البلوتوث إذا ما رصد أي هجوم مادي.

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