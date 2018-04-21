سجن مراهق بريطاني قرصن حسابات مدراء استخبارات بواشنطن

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

حكم على مراهق بريطاني بالسجن لمدة عامين بتهمة قرصنة هواتف وحسابات بريد إلكتروني خاصة بمسؤولين في الحكومة الأمريكية، فيما وصفه القاضي بـ"إرهاب إلكتروني".

وقال الادعاء إن كاني غامبل قام بين عامي 2015 و2016 بالتسلل إلكترونيا إلى مراكز اتصالات للكشف عن معلومات قادته إلى حسابات مدير مكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي) السابق مارك جيوليانو ووزير الأمن الداخلي السابق جيه جونسون، ومدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) السابق جون برنان ومسؤولين كبار آخرين.

وأوضح الادعاء أن غامبل سرب بعض المعلومات التي حصل عليها على الإنترنت.

وكان غامبل (18 عاما) أٌقر بالذنب في جلسة العام الماضي.

وحكم عليه يوم الجمعة بالسجن في مركز للشباب لمدة عامين.

وقال رئيس المحكمة الجنائية المركزية في لندن، القاضي تشارلز هادون كيف، إن "حملته (غامبل) البغيضة إرهاب إلكتروني مدفوع سياسيا" وخلفت ضحايا يشعرون بأن حقوقهم انتهكت.

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