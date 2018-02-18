ثلث احتياطي العالم من مواد صناعة الصواريخ في جبل مصري

أخبار الآن | القاهرة - مصر ( وكالات )

كشف الخبير الجيولوجي زكريا دسوقي، أن جبل أبو دباب، الواقع شمال مرسى علم على مسافة 30 كيلومترا جنوب البحر الأحمر، يضم ثلث احتياطي العالم من معدني النيوبيوم والتنتالم الاستراتيجيين اللذين يدخلا في صناعة الصواريخ والمركبات الفضائية، ومكونات الطائرات النفاثة.

وقال الخبير الجيولوجي، لـ"الوطن"، إن الأبحاث الجيولوجية أكدت توافر كميات واعدة من معدن التنتالم، مشيرًا إلى أن احتياطياته تقدر بنحو 39.9 مليون طن من الدرجات الخام 0.025٪.

وأضاف أن التنتالم يستخدم في صناعة 25% من مكونات الطائرات النفاثة، وصناعة الدوائر الإلكترونية والكهربائية الدقيقة، وأجهزة المحمول، واللاب توب، وتصنيع الشرائح التعويضية للمصابين نظرًا لعدم تفاعله مع الجسم، وكذلك بعض المكونات الطبية الدقيقة، والمفاصل الصناعية المتطورة، بالإضافة إلى صناعة شفرات الحفر، وأجهزة قطع الجرانيت.

وأشار إلى أن العالم الجيولوجي، الدكتور عاطف ثابت، قدم دراسة وافية ومستفيضة في عام 1980 عن الاحتياطي المؤكد ونوعية الخامات المكتشفة والمتوافرة والتي يمكن استغلالها وتشمل "النيوبيوم‏ -‏ التنتالم ‏-‏ الألبيت فلسبار أبيض‏-‏ الكوارتز‏-‏ القصدير‏"، لافتًا إلى أن خام الألبيت يمثل حوالي 89.6%‏ من إجمالي الصخور بالمنطقة والتي تقدر بآلاف الأطنان وتمثل لمصر ثروة حقيقية‏.‏

ولفت إلى أن مساحة المنطقة‏ تقدر بكيلومتر مربع، كما يبلغ ارتفاع الجبل‏ 130‏ مترًا من منسوب الوادي وبعمق‏ 300‏ متر، أما الاحتياطي المؤكد من خام التنتالم فيصل إلى 13.243‏ ألف طن.

وأشار إلى أن الاحتياطي المؤكد من خام النيوبايوم يقدر بـ5.528‏ آلاف طن، ومن خام القصدير ‏5.232‏ آلاف طن، ومن خام الألبيت ما يقرب بـ80‏ مليون طن.

اقرأ أيضاً :

الإنترنت في العلاقة الزوجية.. الآثار والحدود

"سبيس إكس" تساهم في تزويد العالم بالإنترنت