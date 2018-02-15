"سبيس إكس" تساهم في تزويد العالم بالإنترنت

أخبار الآن | دبي - الامارات عالربية المتحدة (وكالات)

أعلنت شركة "سبيس إكس" الأمريكية إطلاق أقمار اصطناعية إلى الفضاء ، مخصصة لتزويد مناطق من الأرض بالإنترنت.

ووفقا للتسريبات فإن "سبيس إكس تخطط لإطلاق قمرين 2a و2b تابعين لمنظومة مايكرو سات Microsat، يوم السبت المقبل 17 فبراير الجاري، مستعينة بأحد صواريخ فالكون 9 الشهيرة "، بعد أن كان من المقرر إطلاقهما عام 2019.

وتأتي عملية الإطلاق هذه بعد مدة من نجاح "سبيس إكس" بإرسال صاروخ "فالكون-9" إلى مدار الأرض حاملا على متنه قمر اصطناعيا مخصصا للأهداف العسكرية والمدنية، وبعد أيام من نجاحها بإطلاق "Falcon Heavy"، أثقل صواريخ الفضاء الموجودة حاليا.

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