6 منتديات تثري أجندة المستقبل بالقمة العالمية للحكومات

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (عطاء الدباغ)

انطلقت القمة العالمية للحكومات 2018 تحت عنوان "استشراف حكومات المستقبل"، بتوجيهات نائب رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي، وبمشاركة واسعة لأكثر من أربعة آلاف شخصية من 140 دولة، و130 متحدثا عالميا، تطرح العديد من القضايا الملحة التي تواجهها البشرية في الوقت الراهن، وتبحث عن حلول مبتكرة لها، وسبل الإرتقاء بالأداء الحكومي العام.

تشهد الدورة السادسة للقمة العالمية للحكومات، انطلاق ست منتديات، هي الأولى من نوعها على مستوى القمة، وهي تنظيم الحوار العالمي للسعادة، ومنتدى التغير المناخي، والمنتدى العالمي لحوكمة الذكاء الاصطناعي، ومنتدى رواد الشباب العربي، وملتقى أهداف التنمية المستدامة، ومنتدى استيطان الفضاء.

وتميزت المنتديات بمواضيعها المتخصصة، التي تشمل أحدث الابتكارات التكنولوجية والاكتشافات العلمية والدراسات والبحوث، وتجمع كبار القادة والمسؤولين الحكوميين وممثلين عن كبرى المنظمات الدولية، بالإضافة إلى مؤسسات القطاع الخاص.

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