جهاز جديد.. يجعلك تقود سيارتك بأمان أكثر

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

تشير الإحصائيات الرسمية أن هناك ما يقرب من 600 مليون شخص يقودون سياراتهم يوميا على الطرق في العالم، وأن 75% منهم يعتادون استخدام هواتفهم المحمولة أثناء القيادة، فما بين النظر إليها خلسة أوتبادل الرسائل والمكالمات أومتابعة خرائط غوغل، قد يتطور الأمر في لحظة إلى حادث يودي بحياة الكثيرين.

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بقطعة اكسسوارات زجاجية بسيطة يتم تركيبها في هاتفك الذكي، ستحول "هودواي جلاس" HUDWAY Glass هاتفك إلى شاشة يمكنك من خلالها متابعة سرعة سيارتك واتجاه طريقك وأسماء الشوارع التي تقود خلالها واستهلاكك للبنزين دون أن يتشتت انتباهك عن الطريق، فسوف تعكس الشاشة الزجاجية ما يعرضه تطبيق "نافمي آب" Navmii App لتلك المؤشرات، والذي يأتي ملحقا مع الشاشة الزجاجية.

ويحتوي التطبيق على خرائط أوفلاين، يمكن استخدامها عالميا دون الاتصال بالإنترنت، سواء على هواتف أندرويد Android أو iOS، وبذلك ستتوقف تماما عن النظر إلى مؤشرات سيارتك أو خرائط تحديد المواقع على هاتفك.

ونجحت حملة تمويل "هودواي جلاس" HUDWAY Glass في جمع التمويل اللازم لها، على موقع التمويل الجماعي indiegogo، وهي متاحة للشراء عبر الموقع بسعر 49 دولارا فقط.

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