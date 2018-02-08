حملة لمواجهة الإدمان على التكنولوجيا

... في اليوم العالمي للمخدرات، الارقام تكشف عن تعاطي 60% من الشباب العربي للمخدرات يزداد انتشارُ ظاهرة تعاطي المخدِرات بين الشباب في الدول العربية نتيجةَ عوامل عديدة أهمُها غياب الرقابة الاجتماعية والبطالة ونقص التوعية اللازمة بتبعات الإدمان على صحتهم .

... الرابع من نيسان: اليوم العالمي .. للتوعية بمخاطر الألغام تحتفل الامم المتحدة ودول العالم وخاصة تلك التي تعاني من مشاكل الالغام والمخلفات الحربية الخطرة في الرابع من نيسان /ابريل من كل عام..

... هاتف iPhone 8 سيأتي بأكبر تغييرات في تاريخ أبل تقرير جديد حول هاتف iPhone 8 المرتقب يجلب المزيد من التفاصيل عن الهيكل الجديد، والذي من المفترض أن يتم إطلاقه في الذكرى العاشرة لإطلاق هاتف آيفون الأصلي.

... علماء أمريكيون يكتشفون آلاف الكواكب خارج مجرة "درب التبانة" اكتشفت دراسة أخيرة أجراها علماء أمريكيون، وجود آلاف الكواكب الجديدة خلف مجرة درب التبانة، في سابقة تعد الأولى من نوعها..