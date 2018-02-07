تحديث سناب تشات الجديد يثير غضب المغردين

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )

أشعل التحديث الأخير لتطبيق سناب شات مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة تويتر، حيث لجأ الكثير من المستخدمين إلى التغريد تعبيرا عن غضبهم من الخصائص الجديدة.

والتصميم الجديد، يتألف من صفحتين رئيسيتين، الأولى مخصصة لمحتوى اكتشف بالإضافة إلى المحتوى الرائج وقصص المشاهير إذا رغبت في مشاهدة قصصهم، أو يمكنك الضغط مطولاً على القصة وإخفاؤها.

أما الصفحة الثانية، فتمنحك مساحة لنشر قصصك الخاصة ومتابعة أصدقائك، حيث ستجد قصص جميع من تتابعهم ويتابعونك مدمجة مع الدردشات. ويعتبر الكثير من الأشخاص هذا التحديث مربكاً قليلاً ومزعجاً بسبب وجود الدردشات مع القصص في مكان واحد، وإعطاء أهمية للدعايات والمشاهير.

وانتشر هاشتاغ: #سنابالجديد بقوة على تويتر، فوصف المستخدمون التحديث بـ الرديء، وأفادوا بأن هدفه إظهار قصص المشاهير، دون إذن من المستخدم، أي إن التطبيق يجبرك على مشاهدة القصص لفترة محددة، قبل الانتقال لما تود فعله.

وكان قال موقع "سناب شات" ، إنه بصدد إطلاق خاصية جديدة تسمح للمستخدمين بمشاركة المنشورات العامة مع الأصدقاء وأفراد الأسرة غير المشتركين في التطبيق.

وتحاول الشركة جذب المزيد من المستخدمين وإضافة خصائص تهدف لزيادة الوقت الذي يقضيه المستخدمون على التطبيق. وأعلنت الشركة أن عدد المستخدمين النشطين بلغ 178 مليون شخص يومياً في الربع الثالث الذي انتهى في 30 سبتمبر/أيلول وهو أقل من المتوقع.

وقالت الشركة إنه سيكون باستطاعة مستخدمي التطبيق مشاركة المنشورات الرسمية أو الشخصية أو منشورات البحث عبر رابط سيكون متاحاً على موقع "سناب شات".

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