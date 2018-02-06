سيارة تسلا "الحمراء" ستسافر إلى الفضاء غدا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )

نشر "إيلون موسك" الرئيس التنفيذى لشركتى تسلا وسبيس إكس، صورة للسيارة الحمراء الرياضية، التى ستقوم شركته بإرسالها إلى الفضاء غدا.

ووفقا لما نشره موقع techcrunch الأمريكي، فقد شارك "موسك" هذه الصورة على حسابه الشخصى على انستجرام، والتى تضم سيارة حمراء Telsa Roadster، و ينتظر أن تطلق شركة سبيس إكس صاروخ Falcon Heavy للمرة الأولى على الإطلاق غدا، ومن المنتظر أن تكون السيارة بداخله فى منطقة الشحن بالجزء العلوى من الصاروخ.

ويجلس فى مقعد قائد السيارة SpaceX's 'Starman'، وهو عبارة عن دمية لرائد فضاء سيتم إطلاقه أيضا إلى الفضاء مع السيارة، فيما كتب "موسك" تعليقا على الصورة ""Starman in Red Roadster"، أو ""Starman يجلس فى السيارة الحمراء".

وفي سياق آخر أعلنت الشركة المشتهرة بتصنيع السيارات الكهربائية مؤخراً عن بناء أكبر بطارية أيون-ليثيوم بالعالم في أستراليا، تود "تسلا" الآن التعاون مع السلطات في جنوب أستراليا للإعلان تزويد 50 ألف منزل بالألواح الشمسية ووحدات "تسلا" لتخزين الطاقة، واتصالها جميعاً بشبكة الكهرباء الأساسية لتشكيل أكبر "مصنع افتراضي للطاقة" في العالم.

وقد سجل 6500 منزل إلى الآن للمشاركة بالمشروع، وفقاً لما ذكره المسؤول في حكومة جنوب أستراليا جاي ويثريل في تغريدة عبر حسابه، الإثنين.

وتعمل مصانع الطاقة الافتراضية باستخدام عدة مصادر من الطاقة، بدلاً من اللجوء إلى مجطة كبيرة للطاقة، ولضمان الحصول على مصدر دائم من الطاقة، وفي حالة ولاية جنوب أستراليا، فإن الألواح الشمسية على سقوف المنازل ستولّد الطاقة لتخزّن في وحدات البطاريات، ومن ثم توفيرها للمستخدمين، ليستفيد المشاركون من فاتير أرخص ويولّدوا الطاقة لشبكة الكهرباء الحكومية، وذكرت الحكومة في بيان لها، الأحد، بأن المشاركين لن يدفعوا مقابل تركيب الألواح ووحدات التخزين بمنازلهم، لأن ذلك سيدخل وفق محاسبتهم للفواتير الكهربائية.



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