آبل تطور قلماً ضوئياً يكتب ويرسم دون لمس الشاشة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (متابعات)

تعكف شركة أبل حالياً على تطوير قلم ضوئي "ستايلس" قادر على الرسم والكتابة على أي جهاز دون الحاجة للمس الشاشة.

ومن مميزات القلم أيضاً قدرته على الرسم والشخبطة في الهواء، تماماً كقلم "Doodle" ثلاثي الأبعاد، وذلك باستخدام مستشعرات الكاميرا التي تتعقب حركات القلم، لرسومات ثنائية وثلاثية الأبعاد.

ويتصل القلم لاسلكياً بجميع أجهزة أبل وتشمل ساعة "ووتش" ولاب توب "ماك بوك" أو آي باد أو آي فون.

وعلى الرغم من أن أبل سجلت براءة الاختراع لقلمها الضوئي المبتكر في شهر يوليو (تموز) 2016، إلا أن فكرته لم تظهر للنور سوى في يناير (كانون الثاني) العام الجاري.

ومع أن أبل تمتلك قلماً ضوئياً "Apple Pencil" متوفر منذ سبتمبر (أيلول) 2015 بسعر 99 دولاراً، إلا أن وظيفته تقتصر فقط على الرسم على آي باد برو.

وبحسب براءة الاختراع فإن الجيل المقبل من قلم أبل الضوئي يمكن التحكم فيه باستخدام طريقتين مختلفتين، فهو مزود بمستشعر ضغط حساس في أعلى الجهاز، ليكتشف ما إذا كان يلمس سطح جهاز أم أنه مرفوع في الهواء الطلق، وتتعقب مستشعرات الحركة والاتجاه في كاميرته حركة القلم.



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