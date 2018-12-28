قريباً.. آلاف "الهاكرز" حول العالم سيجتمعون في مؤتمرٍ واحد!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشفت صحيفة "دير شبيغل" الألمانية أنّ "آلاف القراصنة سيشاركون في المؤتمر السنوي بعنوان "فوضى الإتصالات"، الذي يقام في مدينة لايبتزيغ الألمانية للمرة الثانية على التوالي".

ولفتت الصحيفة إلى أنّ "المؤتمر سيناقش مواضيع عديدة متعلقة بأمن تكنولوجيا المعلومات، والمهارات التقنية للروبوتات واختراق أنظمة التشغيل المعلوماتية، وأخلاقيات القراصنة إلى جانب مواضيع سياسية"، موضحةً أنّ "القراصنة ليسوا دائماً سيئين، فخبراء المعلوماتية يميّزون بين القبعات التي يصنّفون عبرها، ولكنهم يعترفون أنه من الممكن أن يشارك في المؤتمر قراصنة "سيئون" كما حصل في العام 2009، حيث تمّ تهريب بيانات لها علاقة بأحزاب سياسية واستخدمت لأغراض لا علاقة لها بالمؤتمر".

ويعدّ مؤتمر القراصنة نوعاً من أنظمة الإنذار المبكر لغير القراصنة، ويجب متابعة تفاصيله لا سيما لناحية الحديث عن خطورة تطبيقات بنكية والحالات الصحية للتسجيلات الإلكترونية، بغية حماية نفسك من أي اختراق.

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