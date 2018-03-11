155 مليار حجم إنفاق الشرق الأوسط على تكنولوجيا المعلومات

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (حنان ضاهر)

توقعت دراسة اقتصادية حديثة أن يصل إنفاق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على تكنولوجيا المعلومات إلى 155.36 مليار دولار خلال 2018 وهو ما يشكل زيادة في حجم الانفاق عن العام الماضي.

نحو عالم تقوده الرقميات، البرمجيات والحوسبة، نحو عالم الذكاء الصناعي ‏وتكنولوجيا المعلومات، عالم لا مكان فيه للورق وحبر الأقلام، عالم افتراضي ‏مدخله الشاشات المضيئة، هذا هو شكل المستقبل الذي تمضي فيه الدول.

دراسة اقتصادية حديثة توقعت أن يصل إنفاق منطقة الشرق الأوسط وشمال ‏إفريقيا على تكنولوجيا المعلومات إلى أكثر من 155 مليار دولار ‏خلال العالم الحالي 155.36 مليار دولار خلال 2018.‏

وأضافت الدراسة الصادرة عن مؤسسة الدراسات والأبحاث العالمية "غارتنر"، أن ‏حجم الإنفاق المتوقع يزيد بمقدار 3.4 في المائة عن المحقق في 2017، والبالغ ‏‏150.18 مليار دولار.‏

وترى الدراسة أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ستشهد أعلى زيادة في ‏معدل الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات مقارنة بالسنوات الثلاث الماضية.‏

وسيشكل الإنفاق على خدمات الاتصالات (الصوت والبيانات الجوالة) من طرف ‏المستهلكين في أغلب الأحيان، الفئة الأبرز التي ستساهم بشكل كبير في زيادة ‏الإنفاق على التكنولوجيا في المنطقة هذا العام.‏

وتستحوذ خدمات الاتصالات على النسبة الأكبر من حجم الانفاق بواقع 106.54 ‏مليارات دولار، ثم الأجهزة بنحو 27.39 مليار دولار، يتبعها خدمات تكنولوجيا ‏المعلومات بنحو 10.58 مليار دولار.‏

ويأتي الانفاق على أنظمة مراكز البيانات والبرمجيات، بواقع 4 مليارات وستمئة ‏مليون دولار وأكثر من ستة مليارات دولار على التوالي.‏

هذه الأرقام تقول بأن العالم قريبا سينسى الورق وشكل الأقلام فالعالم يمضي نحو ‏برمجيات الأرقام.



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