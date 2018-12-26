10 هواتف ذكية مُنتظرة في العام 2019.. ما هي؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

ينتظر الكثيرون حول العالم، الإصدارات الجديدة من الهواتف الذكية التي ستصدر خلال العام القادم 2019، وسط المزاحمة والمنافسة الكبيرة بين الشركات العالمية الكبرى.

فما هي هذه الهواتف المُنتظرة؟

سامسونغ غالاكسي إس 10 بلس

من المتوقع أن يتم إطلاق هذا الهاتف في الربع الأول من العام 2019، وهو يأتي بتصميم مختلف كلياً عن "غالاكسي إس 9 بلس"، حيث سيدمج شاشة قياس 6.4 إنشات بدقة 1440X 3040 بكسل، فضلاً عن حوافٍ متناهية الصغر. وسيعمل هذا الهاتف على نظام التشغيل "أندرويد 9" وسيتضمن معالجاً ثماني النوى، وذاكرة وصول عشوائية 6 غيغابايت، وبطارية سعة 3700 ميلي أمبير/ ساعة. إلى ذلك، فإنّ كاميرته ستكون ثلاثية بسعات تصل إلى 16+16+13 ميغابيكسل، كما ستضاف حساسات متطورة للضوء، تكفل التقاط صور عالية الدقة.

ولمحبي الألعاب، فإنّ هذا الهاتف يعتبر خياراً جيداً، إذ سيضم معالجاً متطوراً للرسوميات من نوع Mali-G76 MP12، وذاكرة تخزين تصل سعتها إلى 128 غيغابايت، قابلة للترقية لتصل إلى 400 غيغابايت.

هاتف سامسونغ القابل للطي

سيحمل هذا الهاتف اسم "فليكس" وسعره يترواح بين 1930 و2570 دولار أمريكي، وبإصدارات عديدة.

وكشفت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية نقلاً عن وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية أنّ "الهاتف الجديد سيطرح في الأسواق خلال شهر مارس/آذار من العام 2019"، في حين أنّ شركة "سامسونغ" تتكتم على تاريخ الإطلاق.

ويمكن طي شاشتي إلى الداخل والخارج، الأمر الذي يحوله من جهاز كمبيوتر لوحي "تابلت" إلى هاتف. أمّا عن نظامه، فإنّه من المتوقع أن يعمل على "أندرويد".

سوني إكسبيريا إكس زد 4

تعتزم شركة "سوني" الكشف عن هاتفها الجديد خلال شهر فبراير/شباط 2019، خلال "المؤتمر العالمي للجوّال" الذي سيقام في برشلونة.

ويعتمد هذا الهاتف الذي سيتم طرحه في الأسواق في حزيران/يونيو المقبل، على على نظام "سنابدراغون 855"، ومعالج سريع "كوالكوم" بتقنية 7 نانومتر، يحسّن الأداء بشكل كبير.

وسيزوّد الهاتف بثلاث كاميرات، وحساس كبير، ونظام مطوّر لثبات الصور التي يتم التقاطها.

نوكيا 9

سيدعم هذا الهاتف العديد من الكاميرات الخلفية، وستعتمد نوكيا على الشرائح 7 نانومتر في الهاتف الذي يتوقع إطلاقه في مارس/آذار القادم.

وفيما خصّ الشاشة، فإنّها ستعمل ضمن تقنية "أموليد" بـ16 مليون لون. أمّا المعالج، فسيكون ثماني النوى، في حين ستكون ذاكرة الوصول العشوائي 8 غيغابايت، وسعة التخزين الداخلية 128 غيغابايت.

موتورولا RAZR

أعلن يانغ يوانغكينغ، الرئيس التنفيذي لشركة لينوفو المالكة لعلامة موتورولا التجارية، في فبراير/شباط 2017، أن "المستخدمين سيرون تقنية الشاشات القابلة للطي في هواتف الشركة وخصوصاً الطراز "RAZR. إلى ذلك، فقد قدمت موتورولا لبراءة اختراع لهاتف قابل للطي يدمج شاشتين، يمكن استعماله كجهاز لوحي عند طيهما، كما أنه يدعم كاميرتين.

هواوي بي 30 وبي 30 برو

وسط التوقعات بإطلاقهما خلال شهري مارس/آذار وأبريل/نيسان 2019، كشفت مواقع متخصصة بالأمور التقنية إلى أن "هاتفي الشركة الصينية هواوي، سيكونان مدعومين بتقنية التعرف على الوجوه، إلى جانب نظامٍ أمني ذكي لمسح بصمة الإصبع، فضلاً عن العديد من التحسينات فيما يتعلق بالكاميرا المدمجة". كذلك، سيتوفر في هذا الهاتف معالج قوي من نوع "كيرين 980".

ون بلس 7

من المقرر إطلاق "ون لس7" في 7 يونيو/حزيران القادم، والذي سيدمج معالجاً من نوع "سنابدراغون 855"، وشاشة عرض بتقنية الفيديو عالي الوضوح، ومنفذ بطاقات "مايكرو إس دي"، بالإضافة إلى دعم الاتصال بشبكة الجيل الخامس 5G.

ويتميز هذا الهاتف بمقاومته للماء، كما أنه يدعم ميزة الشحن اللاسلكي وماسح ضوئي مدمج في الشاشة.

آيفون قابل للطي

في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، سجلت شركة "آبل" براءة اختراع لتصميم هاتف مزوّد بشاشة قابلة للطي، دون الكشف عن المزيد من التفاصيل، أو استعراض الصور الخاصة بالاختراع.

إل جي في 50 ThinQ

من المتوقع أن يكشف النقاب عن هذا الهاتف في أكتوبر/تشرين الأول من العام 2019. وسيأتي هذا الجهاز بكاميرا ذكية تضم 5 حساسات، وبتقريب بصري يصل إلى 12 إس، مع إمكانية تسجيل الفيديو بدقة 2160 بكسل بمعدل 30 إطاراً في الثانية.

بلاكبيري كي 3

يتميز هذا الهاتف بشاشة عرض 5.5 إنشات، بتقنية الكريستال السائل بدقة عرض 1080×1920 بكسل، وبتباين 16:9. وبالنسبة للمعالج، فسيدعم "سنابدراغون 710"، وستكون ذاكرة الوصول العشوائي 6 أو 8 غيغابايت، في حين ستصل سعة التخزين إلى 128 و256 غيغابايت.

وبالانتقال إلى كاميرا الهاتف الجديد المقرر طرحه في يونيو/حزيران المقبل، فستضاف اثنتين في الخلف بدقة 19 و16 ميغابكسل، في حين سيكون حساس الكاميرا الأمامية بدقة 13 ميغابكسل.

وتبلغ سعة البطارية 4000 ميلي أمبير/ ساعة، وسيعتمد الجهاز نظام التشغيل من نوع "9 باي".

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