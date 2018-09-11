الهواتف الذكية الزجاجية تتسم بالأناقة.. لكن لا تخلو من عيوب

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

في السنوات الأخيرة، أصبحت الواجهات الخلفية والأمامية للهواتف الذكية من أحدث الصيحات، والتي تلقي رواجا كبيرا حيث تتمتع هذه الهواتف بالأناقة والفخامة، إلا أنها لا تخلو من العيوب، والتي تتمثل في سهولة الكسر

والتعرض للخدوش.

ويمكن الاعتماد على الزجاج ليس فقط في الجهة الأمامية من الهاتف، ولكن في الجزء الخلفي أيضا، وهذا له بعض المزايا، التي لا تقتصر على الناحية التصميمية فحسب، ولكن أيضا على الإشارات اللاسلكية للهوائي، والتي تمر عبر

الزجاج بشكل أفضل من الأغطية المعدنية، فضلا عن أن عملية الشحن اللاسلكي عبر ما يعرف بتقنية "الحث الكهربائي" يمكن أن تتم عبر الغطاء الخلفي الزجاجي.

وأوضح "رالف مولر"، من المعهد الاتحادي لأبحاث واختبار المواد، أن زجاج "غوريلا" أو "دراجونترايل" عبارة عن زجاج خاص مصنوع بشكل فائق، مشيرا إلى أن هذا الزجاج قد تمت معالجته وتقويته كيميائيا، وهذا ما يجعل السطح

الزجاجي مقاوما جدا للأضرار، كما أنه يمتاز بمقاومة أكبر للخدوش والضربات مع تمتعه بمزيد من المرونة.

على الرغم من هذه المعالجة الكيميائية، إلا أن زجاج الهاتف قابل أيضا للكسر، فعملية الحماية هذه تقي من كثير من الأضرار، غير أن بعض القوة الكافية في منطقة صغيرة قد تؤدي لكسر هذا الزجاج الجيد، ومن جانبه، يرى "فولفجانج باولر"، مدير قسم الاختبار لدى مجلة التكنولوجيا "شيب" الألمانية، أن أفضل ما يمكن فعله للزجاج هو حماية السطح، حيث إنه لا يتضرر فقط بفعل السقوط والارتطام، لكن أيضا الخدوش الناجمة عن الجسيمات الصغيرة تضر بالزجاج على المدى الطويل، وهنا ينصح باولر المستخدمين باستعمال غطاء حماية أو الموديلات الأكثر قوة كالهواتف المدعمة بإطار معدني أو غطاء مطاطي على السطح الخلفي..



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