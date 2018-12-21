علماء يبحثون عن روح الإنسان

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

في مسعى جديد قد يقود إلى ثورة علمية، أطلق علماء مشروعا ضخما للبحث عن روح الإنسان، من خلال فحص عميق للأدمغة من أجل معرفة المزيد عن هيكلها المعقد.

صحيفة "ديلي ميل" البريطانية ذكرت أن العلماء الصينيين يقومون ببناء أقوى آلة تصوير بالرنين المغناطيسي في العالم للعثور على الروح البشرية بقيمة 100 مليون إسترليني.

وأشار الباحثون، إلى أن أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي الحالية تستطيع تصوير الأجسام التي يزيد حجمها عن 1 ملم فقط، ولكن الجهاز الجديد يهدف إلى تصور الأجسام الأصغر بـ1000مرة.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن العلماء قولهم إن "المشروع سيحدث ثورة في دراسات الدماغ وقد يساعد في إيجاد علاج مستقبلي لمرض باركنسون وألزهايمر".

وقال أحد كبار الباحثين العاملين في المشروع، التابع لمعاهد شنتشن للتكنولوجيا المتقدمة، إن "الميزانية الإجمالية لجهاز الأشعة تتجاوز تلك الخاصة بتلسكوب (فاست) الأكبر في العالم".

وأوضح أن "الجهاز الجديد سيكشف عالما مختلفا بظواهر لم نشهدها من قبل، وربما حتى الروح"، مضيفا: "سوف نلتقط للمرة الأولى صورة كاملة للوعي البشري أو حتى جوهر الحياة ذاتها".

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