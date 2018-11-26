الكربوهيدرات مفتاح الحياة لفترة أطول

أخبار الآن | دبي- الإمارات العربية المتحدة (صحف)

توصلت دراسة جديدة إلى أن الوجبات الغذائية منخفضة البروتينات وعالية الكربوهيدرات، يمكن أن تكون مفتاح الحياة لفترة أطول، والحماية من الخرف.

وأظهرت دراسة منشورة في مجلة "Cell Reports" أن النظام الغذائي غير المقيّد، ذا البروتينات المنخفضة والكربوهيدرات العالية، له فوائد وقائية للدماغ، مشابهة للنظام ذي السعرات الحرارية المنخفضة، المعروف بفوائده الطويلة الأمد، على الرغم من عدم استدامته لدى البشر.

أكدت الدراسة أن التجارب أثبتت أن الفئران التي تتغذى على مثل هذا النظام الغذائي، أظهرت تحسنا في الصحة العامة وصحة الدماغ، بالإضافة إلى التعلم والذاكرة، ويعتقد معدو الدراسة أنه بالإمكان رؤية نتيجة مماثلة لدى البشر.

وقال ديفين واهل، قائد التحليل: "لا توجد حاليا أي علاجات دوائية فعالة للخرف، يمكننا إبطاء هذه الأمراض، لكننا لا نستطيع إيقافها، لذلك من المثير أننا بدأنا في تحديد الأنظمة الغذائية التي تؤثر في عمر الدماغ".

واستطرد قائلا: "بعد ما يقرب من 100 عام على الأبحاث الجيدة، التي تشدد على تقييد السعرات الحرارية كأفضل نظام غذائي لتحسين صحة الدماغ، وتأخير الأمراض العصبية لدى القوارض، فإن غالبية البشر يواجهون صعوبة في الحفاظ على هذا التقييد، لا سيما في المجتمعات الغربية".

وفي الدراسة، قام الباحثون بتغذية الفئران بالكربوهيدرات المعقدة المشتقة من النشاء وبروتين الكازين الموجود في الجبن والحليب؛ ولتقييم فوائد الدماغ من النظام الغذائي، ركز الباحثون على منطقة الدماغ المسؤولة عن التعلم والذاكرة.

ويبدو أن النظام الغذائي منخفض البروتينات وعالي الكربوهيدرات، عزز صحة الذاكرة لدى الفئران، بشكل أكبر من النظام الغذائي منخفض السعرات الحرارية.

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