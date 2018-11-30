دراسة: ثلث المشاكل الصحية مرتبطة بالعمل

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (صحف)

ما يقرب من ثلث المشاكل الصحية التي يعاني منها الأشخاص ناتجة عن زيادة اعباء العمل والإجهاد والجلوس لفترات طويلة في المكاتب، هذا ما خلصت إليه نتائج دراسة حديثة. الدراسة قالت إن أعراض التعب والإجهاد أكثر شيوعاً بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 30-49 عاماً.

وشملت الدراسة، خمسة ملايين موظف، واجه 1.4 مليون منهم مشاكل مرتبطة بالعمل خلال العام الماضي. حيث كانت الأسباب الأكثر شيوعاً، زيادة أعباء العمل والإجهاد أو الجلوس لفترات طويلة. والأكثر معاناة من ذلك، هي قطاعات العمل التي تهيمن عليها النساء مثل الرعاية الصحية والتعليم، كما أن عدد النساء اللواتي يعانين من مشاكل صحية مرتبطة بالعمل أكبر بشكل عام من الرجال.

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