6 أسئلة خادعة خلال مقابلة العمل.. كيف تجيب عليها بشكلٍ صحيح؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

- في الكثير من الأحيان تكون أسئلة مقابلة العمل صعبة ومربكة.

- يحاول صاحب العمل معرفة معلومات عنك تحاول إخفاءها.

- إليك الطريقة التي تستطيع الالتفاف حولهم من خلالها.

إليكم التفاصيل:

عندما يتقدّم أي شخصٍ بطلب العمل في أي مؤسسة، فإنّه حتماً سيخضع لمقابلة مع مسؤوليها. فما يتمخض عن هذا اللقاء يحدّد مصير هذا الشخص في المؤسسة، إمّا قبولاً أو رفضاً. خلال هذه المقابلة، يخضع المتقدم للعمل لسلسلةٍ من الأسئلة التي يتمّ اختيارها من قبل مديري التوظيف بعناية. ففي حين تبدو الإجابة عليها أمراً سهلاً، إلاّ أنّ بعضها تكشف عن معلومات ربما تحاول إخفاءها، وفيها جوانب خادعة.

وفي هذا الصدد، تقول تينا نيكولاي، مؤسسة موقع "ريزيوم رايترز" للتدريب الوظيفي: "قد يطرح مديرو التوظيف أسئلة خادعة للكشف عن جوانب التناقض في سيرتك الذاتية". في المقابل، تؤكد الخبيرة في مجال التوظيف ومؤلفة كتاب "كيف تروض مديرك الطاغية" لين تايلور أنّ "هذه الأسئلة لا تهدف إلى كشف عيوبك فقط، بل تهدف أيضاً إلى التأكد من أنك تتلاءم تماماً مع الوظيفة، ليس فقط على الورق بل من جانب الثقة بنفسك".

وإنطلاقاً مما تقدّم، إليك مجموعة من الأسئلة "الخادعة" التي يتمّ طرحها خلال مقابلة العمل، وطريقة الإجابة عليها:

لماذا تريد العمل لدينا

يطرح أصحاب العمل هذا السؤال لمعرفة ما الذي يحفزك ويدفعك للحصول على هذه الوظيفة. ومن هنا، تقول تايلور: "إنّ تحديد أولوياتك يكشف الكثير عن السبب الأساس الذي دفعك للعمل في هذه الشركة. إلاّ أنّ الأمور التي لا يحب المدير سماعها كإجابة عن هذا السؤال هي التالية: أنا لا أحصل على الراتب الذي أستحقه - لديّ مدير سيء - هذا العمل قريب من مكان إقامتي". ولذلك، فإنّ صاحب العمل يرغب أن تكون على دراية بالمجال الذي تعمل به.

صف نفسك بكلمة واحدة

من خلال كلمة واحدة، يستطيع صاحب العمل تقييم شخصيتك ومدى ثقتك في إدراك ذاتك، وما إذا كان أسلوب عملك يناسب الوظيفة.

بحسب تايلور، "يمكن أن يمثل هذا السؤال تحدياً لك في حال طرحه في وقت مبكر من المقابلة؛ ذلك لأنك لا تعرف نوع الشخصية، التي يبحث عنها المدير". تلفت تايلور إلى أنّ "هناك خطاً رفيعاً بين مديح الذات والثقة، ووصف نفسك بكلمة قصيرة، قد يكون أمراً مستحيلاً".

ولذلك، عليك أن تجيب بحذر. فإذا كنت تتقدم إلى وظيفة محاسب، فلا يمكنك أن تصف نفسك بكلمة "مبدع" أو "خلاق" وهكذا. قد تكون هذه فرصة رائعة؛ لإبراز أفضل الصفات الخاصة بك؛ للحصول على الوظيفة.

هل هناك مقارنة بين هذه الوظيفة والوظائف الأخرى؟

التفسير غير المباشر لهذا السؤال هو: هل تتقدم للحصول على وظيفة في شركات أخرى؟ يهدف صاحب العمل إلى معرفة نظرتك إلى الشركات الأخرى وطريقة حديثك عنها.

فإذا كان ردك: هذه هي الوظيفة الوحيدة، التي تقدمت إليها، فإنّ مدير التوظيف سيشعر بالقلق؛ حيث إن هنالك عدداً قليلاً من المرشحين، الذين يتقدمون لوظيفة واحدة. لذلك قد يفترض مدير التوظيف أنك غير صادق بإجابتك. أما إذا تكلمت بصراحة عن الوظائف، التي سعيت للحصول عليها بإيجابية؛ فسوف ينظر لك المحاور بريبة، ويتساءل لماذا لم يتم قبولك في تلك الوظائف؟!.

ولذلك، يمكنك القول: هنالك العديد من المؤسسات والشركات، التي أجريت فيها مقابلات شخصية، ومع ذلك لم أقرر بعد أيها الأنسب لمسيرتي الوظيفية.

هل يمكنك ذكر ثلاث نقاط قوة وضعف لديك؟

كلّ مدير يبحث عن نقاط منفّرة لديك، والتي تؤثر على سير العمل، مثل عدم القدرة على العمل ضمن فريق، أو عدم القدرة على الوفاء بالمواعيد النهائية للعمل.

وفي هذا الصدد، تقول تايلور: "كل وظيفة لديها متطلبات فريدة؛ لذا يجب أن تسلط إجابتك الضوء على نقاط قوتك، ويجب أن تشير لكون نقاط ضعفك وسماتك السلبية قد تضاءلت؛ بسبب الإجراءات الإيجابية، التي كنت قد اتخذتها". وتضيف: "قد لا تتوافق نقاط قوتك مع مجموعة المهارات أو نمط العمل المطلوب للوظيفة. لذا فمن الأفضل الاستعداد لهذا السؤال مقدماً، أو المخاطرة بالوقوع في حقل من الألغام".

ولذلك، يرغب مديرو التوظيف معرفة أن نقاط قوتك ستكون أصولاً جيدة للمركز الجديد، في حين أن أياً من نقاط ضعفك لن يكون لها هذا الضرر بقدرتك على إتمام عملك على أكمل وجه.

لماذا تريد ترك وظيفتك الحالية؟

تقول تايلور: "رئيسك المحتمل يبحث عن أي نمط أو صفة سلبية لديك، خصوصاً إذا كنت تقفز من وظيفة لأخرى، وكانت مدة العمل في هذه الوظائف قصيرة الأجل". يريد مدير التوظيف أيضاً أن يعرف عمّا إذا كانت لديك مشاكل في العمل مع الآخرين والتي ساهمت في إنهاء خدماتك. ففي حال لم تجب على هذا السؤال بدبلوماسية، يمكن أن تثير إجابتك المزيد من الأسئلة والشكوك أو يمكن أن تصبح فرصتك لنيل الوظيفة على المحك.

بحسب تايلور، فإنّ مدراء العمل يبحثون عن شخص يريد الخوض في تحديات تناسب مجموعة المهارات التي يتمتع بها.

ما هو أكثر شيء تفخر به في حياتك المهنية؟

يريد مدير التوظيف معرفة ما يثير شغفك، والمجال الذي تتفوق فيه، وما إذا كنت تشعر بالفخر بعملك. قد يفترض مدير التوظيف أن هذا النوع من العمل هو ما تريد فعله حقاً أو تريد التركيز عليه في المستقبل، لذلك من الأفضل ألا تبدو كشخص منغلق الأفق، واسرد مجموعة أكبر من المهارات والاهتمامات.

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