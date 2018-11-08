3 خطوات مفيدة للإجابة على السؤال بشأن راتبك في مقابلة العمل

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

عندما يتقدّم أي شخصٍ منّا إلى مؤسسة بهدف العمل فيها، فإنه حتماً سيخضع لـ "مقابلة عمل" مع القيّمين عليها. لذلك، يجب أن نكون على استعدادٍ كامل للإجابة على أي سؤالٍ يُطرح علينا، ومن بينها هذا السؤال المهم: "ما هي متطلبات راتبك؟".

واقعياً، فإنّ هذا السؤال يُشعر الكثيرين بالذعر، وبالتالي فإن الإجابة عليه تحتاج إلى استراتيجية ودقة وثقة. ولذلك، فإنّ الخبيرة سوزي ويلش تقدّم لك خطوات مفيدة للحصول على إجابة واضحة وجيّدة لذاك السؤال، وهي على النحو التالي:

1- قم ببحثك الخاص

قبل الإجابة على هذا السؤال، يجب أن تقوم ببحثك الخاص من خلال الحصول على بيانات الرواتب والتعويضات في هذه الشركة، وهي موجودة على موقع "لينكدإن - LinkedIn". إلى جانب هذا، يمكنك أيضاً الإستفسار عن قيمة الرواتب التي يحصلها آخرون يعملون في المجال نفسه.

-2 مدة العمل

بحسب ويلش، فإنه وبعد القيام ببحثك الخاص، يجب أن تستطلع عدد المرشحين الذين تقدموا بطلبات للوظيفة نفسها، كما عليك أن تعرف المدّة التي طرحتها المؤسسة للوظيفة. الجدير ذكره أنّه كلما كانت مدّة العمل طويلة، كلما زادت حماسة الشركة لملء الشواغر فيها، الأمر الذي يعطيك حافزاً إيجابياً.

3- قيمة الراتب

تقول ويلش إنه يجب أن تأخذ بعين الإعتبار تحديد رقمين لقيمة الراتب الذي تتوقع الحصول عليه. الاول يجب أن يكون سقفه أعلى بقليل من مبلغٍ يمكنك القبول به بسهولة. أمّا الرقم الآخر فيجب أن يمثل أعلى قيمة لمبلغٍ تعتقد أن الشركة يمكن أن تدفعه لك بشكل مريح. فعلى سبيل المثال، إذا كنت ترغب في قبول راتب بقيمة 500$، اجعل قيمة هذا الرقم 800$. أمّا إذا كنت تعتقد من خلال بحثك أن الراتب الأعلى الذي تستطيع الشركة دفعه لك بقيمة 1000$، فعليك أن تضع هذا الرقم في حساباتك أيضاً.

مصدر الصورة: Sunday News

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