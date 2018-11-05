إيلون موسك ينشر أول فيديو لنفق لوس أنجلوس السريع

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

نشر مؤسس شركة "SpaceX" الفضائية الملياردير الأمريكي إيلون موسك على صفحته في تويتر مقطعا تم تصويره في أول نفق سريع يقع تحت مدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

وكتب موسك: "عبرت النفق تحت لوس أنجلوس الذي تقوم ببنائه شركة "The Boring Company"، بالكامل. وكانت الرحلة طويلة ومثيرة للقلق. نستعد للحفل بمناسبة افتتاحه في الـ10 من ديسمبر/كانون الأول القادم".

إقرأ: آلاف السويديين يدخلون رقائق إلكترونية تحت جلدهم لهذه الأسباب

وقام موسك بتأسيس شركة "The Boring Company" للحفر نهاية عام 2016. وتقضي خطته ببناء شبكتين من الأنفاق في منطقة مدينة لوس أنجلوس وفي منطقة العاصمة الأمريكية واشنطن على الساحل الشرقي. كما لا يستبعد إنشاء أنفاق مماثلة لاحقا في تكساس أو سان فرانسيسكو.

الجدير بالذكر أن موسك كان قد طرح فكرة حفر النفق لأول مرة، في ديسمبر/كانون الاول 2016، وذلك من خلال تغريدة على تويتر قال فيها: "ازدحام المرور يزعجني، وسأعمل على بناء آلة لحفر الأنفاق بغية البدء بالحفر من تحت مكتبي في سبيس إكس".

إقرأ أيضا: "تسلا" تكشف عن خاصية الركن الآلي لسياراتها