ما هو التسويق الإلكتروني وكيف يتم التعامل معه؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

التسويق الالكتروني هو الدعايه من خلال أدوات التسويق على الانترنت بهدف تحقيق أهداف تسويقية، فعلى عكس التسويق التقليدي، التسويق الالكتروني سهل القياس، بمعنى انه يمكنك بسهوله تحديد ما ينجح من اعمال التسويق فتزيد منه و ما لا يجدي نفعا فتتوقف عنه.

يمكن ان تساعدك وسائل التواصل الاجتماع على تحقيق العديد من الاهداف التسويقيه نذكر منها هنا:

- زيادة عدد الزيارات "الترافيك" لموقعك او متجرك الالكتروني.

- زيادة معدل التحول Conversion Rate باستخدام ما يسمي بال Social Proof.

- انشاء و نشر علامتك التجاريه Branding.

- تحسين التواصل بينك و بين عملائك.

كلما زاد عدد المتابعين لموقعك او متجرك الالكتروني على وسائل التواصل الاجتماعي كلما زادت الثقه في ما تقدمه على سبيل المثال اذا اعجبك منتج على احد المتاجر الالكترونيه ووجدت 100 الف متابع لهذا المتجر على Instagram فهذا حتما سيزيد من ثقتك للشراء من هذا المتجر و تخيل لو ان الامر بالعكس و كان عدد المتابعين 10 متابعين فقط او اذا لم يكن لمتجرك او موقعك وجود على وسائل التواصل الاجتماعي فهذا حتما سيقلل من الثفه و بالتالي معدل الشراء و التحول.

عدد المتابعين هو أمر هام لكن عليك الحرص ايضا على تفاعل المتابعين على صفحاتك في وسائل التواصل الاجتماعي فهذا هو الدليل الثاني الذي سيزيد من ثقتك العملاء في ما تقدمه ولزيادة التفاعل فقط اتبع الآتي:

- انشر محتوي جديد بشكل يومي من منشور الى10 منشورات يوميا.

- انشر محتوي مناسب لنوعية وسيلة التوصل الاجتماعي على الفيسبوك مثلا تاكد دائما من ان منشوراتك بها نوع من البهجة.

- استخدم الصور في جميع منشوراتك.

- استخدم روابط من موقعك او متجرك الالكتروني في جميع المنشورات.

- قم بالرد السريع على جميع التعليقات.

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