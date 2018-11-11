بدء تشغيل لوحة المفاتيح و"الماوس" في "Xbox" الأسبوع القادم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

تعاونت شركة مايكروسوفت مع شركة الألعاب الشهيرة Razer لتوفير دعم لوحة المفاتيح والماوس على أجهزة Xbox One، خاصة لوحة مفاتيح Chroma RGB التابعة لـ Razer، حيث يعد استخدام الماوس ولوحة المفاتيح من الأمور المميزة للكثير من اللاعبين الذين يفضلونهم كوسيلة للتحكم فى الألعاب.

Xbox One بنسخته الجديدة سيكون متوفرا في الأسواق اعتبارا من 14 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وسوف يدعم بخصائصه الجديدة تلك 14 لعبة هي الأشهر والأكثر شعبية.

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ووفقا لما نشره موقع The Verge الأمريكى، تسمح لوحة مفاتيح Chroma للاعبين بتكوين مجموعات متنوعة من الألوان على لوحة المفاتيح، كما أنها توفر أيضا التحكم فى ألوان لوحة المفاتيح خلال بعض الألعاب مثل Overwatch، فيما تشير بعض التقارير إلى أن مايكروسوفت بدأت بإطلاع المطورين على الدعم القادم فى وقت سابق من هذا العام.

وكشف التقرير أن Razer تخطط للسماح لمطورى الألعاب بالاستفادة من واجهة برمجة التطبيقات لإضفاء تأثيرات إضاءة لوحة مفاتيح Chroma على الألعاب، وإذا سار كل شيء وفقًا للخطة، سيبدأ مستخدمو Xbox One فى الاستفادة من هذا فى وقت لاحق من هذا العام مع تحديث Microsoft للوصول إلى أجهزة Xbox.

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