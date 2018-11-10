برمجية خبيثة تجتاح آلاف المواقع.. والهدف سرقة "البيتكوين"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشف موقع AIT News التقني، أن "مجموعة من "الهاكرز" تمكّنت من إختراق واحدة من أكبر منصات وخدمات تحليلات بيانات الإنترنت، من أجل الحصول على "البيتكوين" من مستخدمي منصة التبادل Gate.io".

ونقل الموقع عن الباحث الأمني ماثيو فاو الذي اكتشف عملية الإختراق، أنّ "الهاكرز أدخلوا بيانات خبيثة في ملفات الجافا الخاصة بمنصة StatCounter الشبيهة بخدمة Google Analytics، وذلك لسرقة أي معاملات تتم بالعملة الافتراضية عبر واجهة الويب الخاصة بمنصة التبادل Gate.io".

وأوضح فاو أنّ "هذا الهجوم أدى إلى نشر برمجية خبيثة في أكثر من 688 ألف موقع ويب، واستعاد توجيه البيتكوين من متداولي العملة المشفرة، بسحب أو نقل ما يمكلونه من هذه العملة"، لافتاً إلى أن "التعليمات الخاصة بالبرمجية الخبيثة استبدلت أي عنوان بيتكوين يتمّ ادخاله في الصفحة، بآخر يسيطر عليه الهاكرز".

وأكد فاو أنه "من الصعب تحديد عدد الأفراد الذين تأثروا بالاعتداء، أو كمية الأموال التي تمكن الهاكرز من الحصول عليها عبر هذه العملية".

وهي ليست المرّة الأولى التي تحصل فيها مثل هذه العمليات لسرقة العملات الرقمية. ففي كانون الثاني الماضي، أعلن موقع "Coincheck" وهو واحد من أكبر مواقع تبادل العملات الرقمية في اليابان، عن فقدانه كمية هائلة من العملات الرقمية"نيم" بقيمة 400 مليون دولار بسبب خرق أمني.

مصدر الصورة: Pinterest

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