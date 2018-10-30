الصين ترسل بنك جينات بشرية الى الفضاء في مهمة طولها 1000 عام

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

أطلقت شركة "Shanghai ManWei Technology" إلى المدار الأرضي أول بنك من الجينات في التاريخ. ونقل التلفزيون الصيني أن إطلاق بنك الجينات إلى الفضاء تحقق من قاعدة "تاييوان" الفضائية الواقعة في محافظة شانسي شمال الصين، بواسطة صاروخ "تشانغتشنغ-4".

وقال أصحاب المشروع إن النماذج الوراثية التي سلمها للمشروع 8 مواطنين صينيين ستحفظ على مدى ألف عام تقريبا، وقد وضعت داخل حاوية خاصة لا تتعرض لتأثير الأشعة الكونية.

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وأوضحت القناة التلفزيونية الصينية، استنادا إلى حسابات أجراها الخبراء، أن الأرض قد تصبح كوكبا غير صالح للحياة البشرية بعد مرور 400 عام، نتيجة استنفاد الموارد وارتفاع عدد السكان إلى حد بعيد.

ويفترض أن يساعد بنك النماذج الوراثية في خلق حضارة بشرية جديدة. يذكر أن شركة "Shanghai ManWei Technology" الصينية تعتزم تشكيل بنك فضائي للجينات، سيضم ملايين من النماذج الوراثية، سترسل فيما بعد إلى المريخ وغيره من الكواكب الشبيهة بالأرض.

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