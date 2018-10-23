من قَطَّع قطعة الجليد بهذه الدقة؟.. صور من ناسا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( ناسا )

نشرت ناسا على حسابها على تويتر صورة لـجبل جليدي على شكل مستطيل في القارة القطبية الجنوبية ، لكن مثالية الشكل أثارت الكثير من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي .

وكالة ناسا صورت هذا الجبل الجليدي في أنتاركتيكا الأسبوع الماضي خلال رحلة استطلاعية بالطائرة سميت بعملية IceBridge.

وتظهر الصورة قطغة جليد تطفو وسط مجموعة من قطع الجليد العائم ، و تبدو مستطيلة تماما ، وكأنها قطعت عمداً.

الجبل الجليدي طبيعي تماما بحسب ناسا ، لكن لأننا عندما نفكر في الجبال الجليدية ، فإننا نميل إلى التفكير فيها كأجزاء كبيرة من الجليد ذات الـقباب المدببة ، التي يمتد الجزء الأكبر منها تحت سطح الماء.

ولكن هذه ليست سوى واحدة من نوعين من الجبال الجليدية المصنفة حسب الشكل ، وتسمى الجبال الجليدية غير المجدولة.

وهي عبارة عن ألواح كبيرة من الجليد ذات جوانب عمودية تقريبًا وقمة مسطحة ، وغالبًا ما تتشكل من خلال تكسر أطراف الأسطح الجليدية.

يقول عالم الأرض في جامعة ميريلاند كيلي برانت إن الأمر يمكن تخيله مثل ظفر ينمو لفترة طويلة وينكسر في النهاية - وهذا التكسر غالباً ما يؤدي إلى خطوط هندسية مثالية ومستقيمة.

ويمكن لهذه الجبال الجليدية المجدولة أن تكون هائلة المساحة بمئات أو حتى آلاف الكيلومترات المربعة ، مثل جبل جليدي عثر عيله بلغت مساحته 11،000 كيلومتر مربع (4200 ميل مربع) ، وهو أكبر جبل جليدي يتم تسجيله على الإطلاق.

الصورة التي نشرتها ناسا للجبل الجليدي المستطيل حازت على الكثير من التعليقات الطريفة ، فهناك من شكك مازحِاً بأن للفضائيين يداً في ذلك ، وآخرون كان لهم تفسير تقني ليكفية قص قطعة الجليد بتلك الحرفية .. اليكم بعض أطرف التعليقات من تويتر

مصدر الصور : حساب ناسا + 9gag

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