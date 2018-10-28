العالم يعاني من ارتفاع درجة الحرارة أكثر من 3 مرات

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

تشير الدراسات المتوافرة حاليا، والتي يجمع عليها معظم علماء المناخ في كافة أنحاء العالم إلى أن درجة حرارة كوكب الأرض ارتفعت بين سنتي 1880 و2012، أي ما يعادل 0.9 درجة مئوية



مؤخرا، أظهرت بيانات صينية أن درجات الحرارة في الجزء الشمالي الشرقي من هضبة "تشينغهاي-التبت" الشاسعة ارتفعت بوثيرة أسرع بأكثر من ثلاث مرات من المتوسط العالمي، وغالبا ما توصف هذه المنطقة بأنها سقف العالم، وتمتد الهضبة بطول يتجاوز الألف كيلومتر من الشمال إلى الجنوب وأكثر من ألفي كيلومتر من الشرق إلى الغرب، وهي منبع كثير من أطول الأنهار في العالم، بما في ذلك نهر "يانغتسي"، وتتسم بنظام بيئي هش وحساس للاحتباس الحراري، وفق وكالة "رويترز"..

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) نقلا عن بيانات من إقليم تشينغهاي أن متوسط درجات الحرارة في قطاع تشينغهاي بالهضبة قفز 0.43 درجة مئوية في العقد، مقارنة مع متوسط عالمي يبلغ 0.12 درجة مئوية في العقد، وأشارت الإحصاءات أيضا إلى أن المنطقة أصبحت أكثر رطوبة في الفترة بين عامي 1961 و2017..

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