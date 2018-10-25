فيسبوك تعيد تصميم تطبيق "ماسنجر" ليصبح أكثر بساطة

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (صحف)

أعاد فيسبوك تصميم تطبيق ماسنجر بشكل كامل، وستطرح النسخة الجديدة التي تحمل اسم Messenger 4 تدريجياً على مستوى العالم خلال الأسابيع المقبلة.

ويهدف التصميم الجديد لجعل التطبيق أسهل في الاستخدام، كما أنه يساعد الشركة في الربح من التطبيق خلال الفترة المقبلة.

وقال ستان تشودنوفسكي، نائب رئيس شركة ماسنجر: “نحن نؤمن بأن برنامج Messenger 4 يقدم المزايا التي كنت تطلبها، من خلال بساطة التصميم والميزات القوية التي تعيد التركيز على الرسائل والاتصال”.

وفى حين أن الإصدار السابق من Messenger يحتوي على تسع علامات تبويب، تم تكثيفها في الإصدار الجديد إلى ثلاثة فقط، وهي دردشات، أشخاص واكسبلور.

ووفقاً لهذا التقسيم، سيكون من الممكن للمستخدم عقد المحادثات في علامة تبويب الدردشات، بينما ستكون علامة التبويب “الأشخاص” مكان العثور على الأصدقاء، ومشاهدة القصص، ومعرفة الأشخاص النشطين، وأخيراً، ستكون علامة التبويب Discover للتواصل مع الأنشطة التجارية وتشغيل ألعاب فورية ومتابعة الأخبار وغيرها من الأمور.

وأضاف فيسبوك أيضاً طرقاً جديدة لتخصيص المحادثات، إذ يمكن للمستخدمين تخصيص الدردشات باستخدام تدرجات لونية، والتي تتغير أثناء التمرير لأعلى ولأسفل المحادثة، وتم الاحتفاظ بالميزات المفضلة الأخرى، بما في ذلك استطلاعات الرأي، والقدرة على مشاركة موقعك، ودردشة الفيديو الجماعية.

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