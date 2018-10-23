4 خطوات فعالة لمواجهة اختراق "واتساب"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

واتساب لم يعد تطبيقا زائدا أو ثانويا بالنسبة لأيٍّ من مستخدمي الهواتف الذكية، منصة التراسل الفوري هذه باتت واحدة من أهم الأدوات التي يقضي بها أحدنا احتياجاته اليومية وتبقيه على اتصال مع الأهل والأصدقاء مهما بعدت المسافات أو قربت بينهم.. هذا الأمر جعل واتساب شديد الجاذبية بالنسبة لرواد القرصنة.

وقد حددت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بدولة الإمارات العربية المتحدة، 4 خطوات رئيسة على مستخدمي الهواتف والأجهزة الذكية اتباعها حال تعرض تطبيق "الواتساب" الخاص بهم للاختراق. وفقا لصحيفة البيان الإماراتية.

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وقالت الهيئة في تغريدة توعوية على "تويتر"، أن الخطوة الأولى تتضمن إرسال رسالة إلى الدعم الفني لتطبيق الواتساب، وإبلاغه بالتعرض للاختراق، مع ذكر رقم الهاتف متبوعاً بكود الدولة، والثانية، هي إعادة تنزيل تطبيق الواتساب من جديد، والدخول إليه خلال فترات مختلفة خلال اليوم، والثالثة، هي إعادة محاولة تنزيل التطبيق كل يوم، أما الخطوة الرابعة الأخيرة، فهي إبلاغ الأقارب والأصدقاء عن الاختراق، وعدم التعامل مع أي رسائل واتساب قادمة من هذا الرقم.

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