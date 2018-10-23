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هواوي تتعاون مع أودي لإنتاج سيارات آلية القيادة

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أعلنت شركة هواوي عن إبرام تعاون مشترك مع شركة أودي لتطوير سيارات آلية القيادة.

وأعلن الائتلاف الصيني الألماني أن هذه الشراكة تتمحور في الأساس حول ما يعرف بتقنية المستوى الرابع، والذي تتمكن فيه السيارة من إجراء عمليات المناورة من بداية الانطلاق وصولا إلى الهدف ودون الحاجة إلى تدخل بشري.

وقد كشفت هواوي عن سيارة أودي Q7 المدعومة بمركز البيانات الجوالة من هواوي (MDC). ويتكون هذا المركز من رقائق ذكاء اصطناعي ومعالج مركزي وكاميرات ومستشعرات ليدار، وذلك بهدف تحسين عمليات الاتصال بين المركبات.

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